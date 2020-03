HLV Mourinho tranh thủ làm 'shipper' trong mùa dịch Covid-19

Ông Mourinho tận dụng khoảng thời gian bóng đá ngừng thi đấu hiện nay vì dịch Covid-19 để tham gia các tổ chức như Age UK, chung tay hỗ trợ người già. Có 2 cầu thủ của Tottenham là Toby Alderweireld và Jan Vertonghen cùng tham gia hỗ trợ giúp đỡ.

Trong đó, công việc hàng ngày của ông Mourinho là đóng gói và mang các nhu yếu phẩm cần thiết đến trao tận tay cho những người già ở khu vực Enfield, những người thời gian hiện nay cũng không thể ra ngoài vì phải cách ly chống dịch bệnh Covid-19

Ngoài cộng tác với tổ chức Age UK, ông Mourinho cũng tham gia nhóm Love Your DoorStep để sẵn sàng hỗ trợ và giao nhu yếu phẩm bất cứ khi nào cho những người cần dùng nhưng không thể đi ra ngoài.

Khu vực hoạt động của ông Mourinho ngoài khu vực Enfield còn có một số nơi gần khu tập luyện của CLB Tottenham.

Shipper “đặc biệt” Mourinho trước khi đi giao hàng Twitter/Michael Bridge

Việc xuất hiện HLV có biệt danh “Người đặc biệt” nay thành “người giao hàng” đặc biệt như ông Mourinho đã gây nhiều điều thú vị cho người hâm mộ và báo chí Anh.

Phóng viên Michael Bridge của kênh Sky Sports News viết trên Twitter: “Tôi sinh ra ở Enfield. Nay lại có thêm 1 người tham gia hỗ trợ giúp Age UK cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người già. Tuyệt quá Jose (Mourinho), Tottenham”.

Ông Mourinho (phải) cùng các thành viên nhóm từ thiện Age UK Age UK

Trong khi đó, ông Mourinho nói trong đoạn video do tổ chức Love Your DoorStep phỏng vấn: “Tôi đến đây để giúp đỡ mọi người, tham gia các tổ chức Age UK, Love Your DoorStep.

Dĩ nhiên, các bạn (người hâm mộ, cầu thủ…) cũng có thể tham gia đóng góp như quyên góp các vật dụng cần thiết, thực phẩm hay tiền bạc, hoặc làm người tình nguyện giao hàng như tôi vậy”.

Nhờ có sự góp mặt của ông Mourinho, hiện các tổ chức từ thiện này đang có thêm nhiều người cùng tham gia.