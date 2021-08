HLV Solskjaer: “Ronaldo là cầu thủ mà ai cũng muốn xem”

Manchester United đã rất may mắn giành trọn 3 điểm khi làm khách trước Wolverhampton. Đây là trận đấu mà “bầy sói” Wolverhampton đã chơi hay hơn với hàng loạt cơ hội ghi bàn. Nhưng do thiếu may mắn và thủ thành De Gea quá xuất sắc nên chủ nhà không có được bàn thắng.

Ngược lại, Manchester United thi đấu không như mong đợi. Hàng tiền vệ đắt giá của họ bị Wolverhampton xé toang khi Fred không nhận được nhiều hỗ trợ.

Greenwood ghi bàn duy nhất trận đấu AFP

Đá không nhỉnh hơn chủ nhà, nhưng “Quỷ đỏ” đúng là quá son với bàn thắng của cầu thủ chưa tới 20 tuổi Greenwood ghi được từ đường chuyền của tân binh Varane. Đây đã là bàn thắng thứ 3 của chân sút trẻ M.U chỉ sau 3 trận đấu, cho thấy Greenwood đang trở thành cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Solskjaer.

Dù không ra sân trận này, nhưng cái tên Ronaldo lại được người hâm mộ hô vang gần như suốt trận đấu. Nhiều fan còn màn hình ảnh của anh đến sân để cổ vũ. Họ thật sự rất vui với sự trở lại của CR7, cho dù anh không thể khoác áo số 7 quen thuộc khi trở lại Manchester United.