Jose Mourinho khó giữ danh ‘Người đặc biệt’ ở AS Roma

Mourinho đã đồng ý hợp đồng 3 năm với AS Roma vào hôm 4.5 và sẽ thay thế HLV hiện tại là Paulo Fonseca vào cuối mùa giải này. Mourinho được xếp vào hàng những HLV hàng đầu thế giới sau khi giành chức vô địch Champions League tại Porto và Inter Milan , trong khi tận hưởng vinh quang các giải quốc nội với Chelsea và Real Madrid . Tuy nhiên, tài cầm quân của chiến lược 58 tuổi người Bồ Đào Nha mờ nhạt trong những năm gần đây và 3 công việc gần đây nhất đều kết thúc bị sa thải tại Chelsea, M.U và Tottenham.

Mourinho bị Tottenham sa thải vào tháng 4 mà không giành được danh hiệu nào trong triều đại của mình lần đầu tiên kể từ khi rời CLB Uniao de Leiria vào năm 2002. Từng được ca ngợi như một người của chiến thắng, Mourinho thường bị hạn chế làm việc cho những đội bóng vốn không đạt thành tích cao thường xuyên. Giống như Tottenham - nhà vô địch Anh lần cuối cùng đăng quang vào năm 1961 - AS Roma nằm trong diện này khi hiện mòn mỏi ở vị trí thứ 7 tại Serie A. Đội bóng mang biệt danh "Giallorossi" đã giành được 3 chức vô địch Serie A, gần nhất vào năm 2001 và trận chung kết cúp châu Âu duy nhất của họ kết thúc trong thất bại trước Liverpool cách đây 37 năm.

Tổng giám đốc Tiago Pinto của AS Roma đã thổ lộ tìm thấy một tia hy vọng trong nỗi tuyệt vọng khi ông ca ngợi sự xuất hiện sắp tới của Mourinho, một kiểu cường điệu chào đón quyết định gia nhập Tottenham vào năm 2019 của chiến lược gia này. "Khi Jose (Mourinho) trở nên sẵn sàng, chúng tôi ngay lập tức chớp lấy cơ hội nói chuyện với một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất mọi thời đại", ông Pinto nói.

Bằng chứng về sự sa sút nghiêm trọng của Mourinho đã được thể hiện rõ nét khi loạt phim tài liệu All or Nothing của Amazon chiếu ở hậu trường trong mùa giải đầu tiên của ông tại Tottenham . Dele Alli và Danny Rose luôn cảm thấy Mourinho “miệng mồm” chê bai trước máy quay, còn với Gareth Bale và Toby Alderweireld thì bị “Người đặc biệt” chỉ trích công khai ở mùa giải này.