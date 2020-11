Juventus rao bán Cristiano Ronaldo trước nguy cơ 'mất cả chì lẫn chài'

Tờ Sport đưa tin Juventus trước đó đã cân nhắc việc bán Ronaldo vào kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua vì lý do tài chính từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 . Ronaldo kiếm được 602.000 euro (làm tròn số) mỗi tuần - gấp gần 4 lần so với cầu thủ được trả lương cao nhất tiếp theo của Juventus là Matthijs de Ligt. Hợp đồng của ngôi sao 35 tuổi người Bồ Đào Nha hết hạn vào năm 2022 và Bianconeri phải tìm cách tránh tiền đạo chủ chốt của mình ra đi tự do.