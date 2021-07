Kết quả bóng đá nữ Olympic 2020: Tuyển Mỹ trở lại mạnh mẽ

Trong quá khứ, tuyển Mỹ là đội bóng áp đảo hơn so với New Zealand về thành tích đối đầu, họ giành được 15 trận thắng trong số 17 lần hai đội gặp nhau cho đến thời điểm này. Đây là lần thứ tư Mỹ và New Zealand đụng độ nhau tại Thế vận hội Olympic. Trước đó là chiến thắng 2-0 của Mỹ tại Rio và London cùng với trận thắng 4-0 vào năm 2008 tại Bắc Kinh.