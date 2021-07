Nhận định bóng đá nữ Olympic, tuyển Mỹ vs New Zealand (18h30, 24.7): Mỹ buộc phải thắng

Trong lần đối đầu gần đây nhất diễn ra vào tháng 5 năm 2019, trong khuôn khổ loạt trận khởi động cho World Cup nữ 2019, Mỹ đã vượt qua New Zealand với tỷ số 5-0. Carli Lloyd đã ghi một cú đúp cùng với 3 bàn thắng của Tobin Heath, Rose Lavelle và Samantha Mewis. Hai cái tên nổi bật trong đội hình Mỹ là Carli Lloyd và Alex Morgan, mỗi người đều đã có 6 lần “nổ súng” trong các trận đấu với New Zealand.

Ở trận đấu mở màn của bảng G, t uyển New Zealand thất bại với tỷ số suýt sao 1-2 trước người láng giềng Úc. Các số liệu cho thấy tuy thua với tỷ số sát nút nhưng trong suốt trận đấu họ hoàn toàn bị áp đảo. So với giải vô địch thế giới 2019, New Zealand không có sự tiến bộ nào đáng kể và rất khó để họ có thể tạo ra bất ngờ trước Mỹ ở trận này.