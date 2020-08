Kết quả chung kết Europa League: Thắng nghẹt thở Inter Milan, Sevilla lần thứ 6 đăng quang!

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU Đối với rất nhiều người hâm mộ, Sevilla là một cái tên không xa lạ gì với Europa League nữa. Họ chính là nhà vua của giải đấu bị cho là hạng 2 ở cấp CLB châu Âu này, với 5 lần vô địch, trong đó 3 lần liên tiếp từ 2014 - 2016. Và khi họ một lần nữa lọt vào chung kết cho giải đấu năm nay, không ngạc nhiên khi các chuyên gia và cả các nhà cái đều đánh giá đội bóng Tây Ban Nha nhỉnh hơn một chút so với Inter, đội bóng lần đầu tiên có mặt trong một trận chung kết Cúp châu Âu kể từ một thập niên qua (Inter từng 3 lần vô địch UEFA Cup vào các mùa 1990-1991, 1993-1994, 1997-1998 - tiền thân của Europa League), bất chấp việc Inter đang có phong độ rất ấn tượng trong thời điểm này. Nhận định trước trận đấu Hậu vệ Jules Kounde (Sevilla): “Inter rất mạnh, là một câu lạc bộ lớn và đã thể hiện điều đó trước Shakhtar. Họ có những cầu thủ giỏi, trong đó Lukaku là một trong những tiền đạo xuất sắc. Inter là một thách thức có thể lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trong mùa giải này. Vì vậy, toàn đội sẽ phải thể hiện tốt nhất để giành chiến thắng. Chúng tôi đã vượt qua M.U và nếu muốn vô địch bạn phải đánh bại những đội mạnh nhất”. Tây Nguyên Lý do? Rất đơn giản, kể cả khi đội hình Sevilla hiện tại không còn mạnh như thời họ thống trị cúp này như những năm trước kia, nhưng dưới tay HLV Lopetegui, đấy vẫn là một đội bóng không dễ đánh bại, kể cả khi đối mặt với những đối thủ mạnh hơn. Hai chiến thắng gần nhất trước Wolves (1-0) và M.U (2-1) đã cho thấy sự lì lợm, bản lĩnh và đặc biệt khả năng xoay chuyển thế trận nhờ sự sắc sảo về chiến thuật của Lopetegui. Lý do? Rất đơn giản, kể cả khi đội hình Sevilla hiện tại không còn mạnh như thời họ thống trị cúp này như những năm trước kia, nhưng dưới tay HLV Lopetegui, đấy vẫn là một đội bóng không dễ đánh bại, kể cả khi đối mặt với những đối thủ mạnh hơn. Hai chiến thắng gần nhất trước Wolves (1-0) và M.U (2-1) đã cho thấy sự lì lợm, bản lĩnh và đặc biệt khả năng xoay chuyển thế trận nhờ sự sắc sảo về chiến thuật của Lopetegui. Quan sát cách Sevilla thi đấu, có thể nhận thấy, họ có cái chất Ý phảng phất trong đội hình nhờ 3 cái tên đã từng chơi (và không thành công) ở Serie A trong quá khứ, Suso, Banega và Ocampos. Cả 3 chính là những người có vai trò quan trọng trong lối chơi mà Lopetegui áp dụng. Suso bám biên và có những quả tạt nguy hiểm, Banega là thủ lĩnh của toàn đội, Ocampos cũng là một tiền đạo cánh sắc sảo. Họ có quá nhiều lý do để tỏa sáng ở một trận chung kết thế này. Câu hỏi: Liệu Inter có thể đánh bại họ không? Liệu bộ đôi Lukaku - Lautaro Matinez đang có một mùa bóng cực kỳ thành công (họ đã ghi tổng cộng 54 bàn thắng) có thể phá vỡ hàng thủ được tổ chức rất tốt của Sevilla không? Liệu Conte có thể vượt qua được Lopetegui, chấm dứt chuỗi 20 trận bất bại liên tiếp của họ trên tất cả các mặt trận không? Câu trả lời nằm ở chính Conte, người đã “nâng cấp” Inter trong những tháng qua và các học trò của ông. Đội bóng Ý đã thể hiện nhiều gương mặt khác nhau trong những trận gần nhất, khi chơi xù xì để thắng Getafe, đã đá đôi công cởi mở trong trận đánh bại Leverkusen nhưng lại cực kỳ thực dụng và tận dụng rất tốt những sai lầm của đối phương trong trận hạ Shaktar tới 5-0. Chính phong độ xuất sắc của cả đội Inter, của từng cá nhân nổi bật như bộ đôi Lukaku - Martinez, tiền vệ Gagliardini và hàng thủ chắc chắn là cơ sở để không ít người tin rằng, Inter có thể đánh bại đối thủ Tây Ban Nha và lên ngôi lần đầu tiên sau 10 năm. Điều toát lên ở Inter là động lực thi đấu, sự khát khao chứng tỏ mình và một niềm tin cháy bỏng vào thắng lợi. Nhận định trước trận đấu Tiền đạo Lautaro Martinez (Inter): “Sevilla là một đối thủ khó chơi, một đội bóng luôn biết cách gây sức ép ở mọi vị trí trên sân và chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Đó là lý do tại sao họ đã vào chung kết. Chúng tôi phải rèn luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng giống như đã làm trước mọi trận đấu để có thể ngăn chặn những điểm mạnh của họ. Chơi một trận chung kết sau quãng thời gian dài rất có ý nghĩa và hiện chúng tôi đang ở rất gần với chiếc cúp vô địch”. Trong một mùa bóng của những đổi thay, chủ yếu vì dịch Trong một mùa bóng của những đổi thay, chủ yếu vì dịch Covid-19 , người ta đã chứng kiến rất nhiều điều không tưởng xảy ra. Chung kết Champions League không còn là chuyện của người Anh hay Tây Ban Nha, với những đội bóng đã thống trị giải này trong 7 năm qua, mà là của người Đức và Pháp. Bayern chưa vào chung kết từ 2013, PSG thì lần đầu tiên góp mặt. Chung kết Europa League vẫn còn lại một đại diện của Tây Ban Nha, nền bóng đá đã giành 6 chiếc cúp trong 10 năm qua. Nhưng Inter, xét cho cùng là một gương mặt mới trở lại, sau 10 năm. Sẽ là một điều thú vị nếu những cái tên mới mẻ hơn xuất hiện trên bục chiến thắng sau đêm nay. Một chiến thắng cho Inter, tại sao không? Đội hình dự kiến của trận chung kết Europa League giữa Inter Milan vs Sevilla Đồ họa: Đông Xuân