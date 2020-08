Kết quả Europa League vòng 1/8: Sevilla chơi quá hay để loại AS Roma giành vé vào tứ kết

Nhìn sơ đồ chiến thuật ra sân, giới chuyên môn đã nghĩ ngay đến một trận cầu hấp dẫn khi Sevilla dùng 4-3-3 trong khi các AS Roma sử dụng 3-4-3, chỉ khi cần ghi nhiều bàn thắng, các đội mới dùng sơ đồ kiểu này và người hâm mộ đã không thất vọng trong cuộc đấu Tây Ban Nha - Ý kết thúc rạng sáng nay tại đất Đức.

Việc La Liga kết thúc từ sớm đã giúp cho Sevilla có hơn nửa tháng chuẩn bị cho trận đấu này và họ đã làm rất tốt trước AS Roma với hàng thủ thương hiệu Ý đã bị mai một.

Reguilon (số 23) đột phá mở tỷ số 1-0 cho Sevilla Ảnh: Reuters

Ngay từ đầu trận, các chàng trai áo trắng tận dụng sự mệt mỏi của AS Roma do Serie A chỉ vừa kết thúc 5 ngày. Lối chơi tốc độ cùng những pha phối hợp nhuần nhuyễn đã giúp Sevilla sớm làm chủ thế trận và kiểm soát trận đấu theo ý mình. Phút 12, khung thành của AS Roma đã rung lên sau cú đánh đầu bật xà ngang của hậu vệ Kounde trong một pha lên tham gia tấn công. Lời cảnh báo đó vẫn không làm hàng thủ AS Roma thức tỉnh mà họ lại tiếp tục chơi như mơ ngủ để hậu vệ 23 tuổi Reguilon đột phá qua hai cầu thủ trước khi hạ gục thủ môn Pau Lopez sau pha đối mặt, mở tỷ số 1-0 cho Sevilla.