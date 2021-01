Kết quả Ngoại hạng Anh, Chelsea 0-0 Wolves: Màn ra mắt bế tắc của tân HLV Tuchel

Quyết định gây chú ý đầu tiên của ông là loại tiền vệ Mason Mount, một trong những nhân tố được trọng dụng khi Lampard còn tại vị. Tuchel thừa nhận ông đã chọn đội hỉnh chủ yếu là các cầu thủ kinh nghiệm như Jorginho, Olivier Giroud, Hakim Ziyech và Cesar Azpilicueta thay cho Mount, Tammy Abraham, Reece James và Christian Pulisic.

Antonio Rudiger của Đức, người được cho là có mối quan hệ không tốt đẹp với Lampard, xuất phát ở vị trí trung vệ, nhưng đồng hương Timo Werner của Tuchel vẫn ngồi dự bị sau 11 trận không ghi bàn thắng. Được “bao bọc” trong chiếc áo khoác dày cộp, Tuchel ngồi vào ghế dự bị trong khi biểu ngữ của nhóm ủng hộ có dòng chữ “In Frank We Trust, Then, Now and Forever”.