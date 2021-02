Kết quả Ngoại hạng Anh, Sheffield United 1-2 Chelsea: ‘The Blues’ hồi sinh dưới thời Tuchel

Lợi thế dẫn điểm của “The Blues” không được duy trì lâu khi Chelsea lần đầu tiên để thủng lưới dưới thời tân HLV Tuchel. Đội chủ nhà có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 54 khi tình huống chuyền bóng khó chịu của McBurnie khiến nỗ lực từ Rudiger biến thành pha phản lưới nhà.

Tuy nhiên, chỉ mất 4 phút sau, đội chủ sân Stamford Brigde đã lấy lại thế dẫn trước nhờ được hưởng quả phạt đền ở phút 58 sau tình huống Werner bị thủ môn Ramsdale phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tiền vệ Jorginho thực hiện thành công để ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea khi Rudiger đã chuộc lại lỗi lầm trước đó của mình bằng một loạt các pha can thiệp phòng ngự quan trọng ở phần còn lại trận đấu.

Trận thắng thứ ba liên tiếp giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ 5, kém 1 điểm so với Liverpool (đội đứng vị trí thứ 4) và 11 điểm so với đội đầu bảng Man City. Trong khi đó, với thất bại thứ 18 mùa này, Sheffield United dường như sắp chia tay Ngoại hạng Anh do vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí cuối bảng khi chỉ có 11 điểm sau 23 trận.