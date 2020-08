Kết quả tứ kết C1/Champions League: Thắng A.Madrid 2-1, RB Leipzig gặp PSG ở bán két

Đây thật sự là cuộc đối đầu thiệt thòi cho RB Leipzig bởi họ là đội bóng non trẻ cả tuổi đời của câu lạc bộ lẫn tuổi trung bình của các cầu thủ khi so với sự già đời của Atletico Madrid. Chỉ cần so HLV Diego Simeone bên phía Atletico với Nagelsmann cũng có thể thấy được đại diện đến từ Tây Ban Nha hơn hẳn người Đức về độ quái trên sân. Thế nhưng điều đó không mang lại thành tích cho Atletico Madrid khi họ vấp phải đội bóng trẻ tuổi nhưng chơi đĩnh đạc trong suốt 95 phút ở trận tứ kết Champions League vừa kết thúc rạng sáng nay 14.8 (theo giờ VN).

Quyết không để bị cuốn theo lối chơi mà Atletico Madrid sắp sẵn, các cầu thủ RB Leipzig chủ động chơi bóng theo ý mình, kiểm soát trận đấu và tổ chức tấn công liên hồi. Ngay phút thứ 5, Halstenberg đã có cơ hội ghi bàn nhưng cú sút cận thành của anh vọt xà đáng tiếc.

Olmo ghi bàn trong lần hiếm hoi đá chính cho RB Leipzig Ảnh: Reuters Phản công là thứ vũ khí nguy hiểm nhất trong Phản công là thứ vũ khí nguy hiểm nhất trong bóng đá và Atletico Madrid là đội bóng chơi phản công bậc nhất châu Âu. Chỉ cần 2 cú chạm bóng, Lodi đã có bóng bên hành lang trái trước khi tạt vào cho Carrasco dứt điểm rất nhanh ở phút 12, chỉ có tài năng của thủ môn Gulasci mới cứu được bàn thua cho Leipzig.

Thế trận mà HLV Simeone bày sẵn trên sân đã được RB Leipzig chủ động nắm lấy. Người Đức không hề sợ các pha phản công của đại diện Tây Ban Nha bởi trong hàng thủ đã có Upamecano, trung vệ chơi hay nhất trận đấu này đang khoác áo RB Leipzig. Cầu thủ người Pháp chặn đứng tất cả các pha lên bóng của đối phương, thắng hầu hết các cuộc đấu tay đôi với cặp tiền đạo Diego Costa và Llorente và xứng đáng nhận giải xuất sắc nhất trận.

Không ghi được bàn thắng, cầu thủ hai bên có phần nôn nóng và liên tục phạm lỗi. Máu đã đổ trên sân khi hai cầu thủ Savic (Atletico) và Halstenberg va chạm sau cú đánh đầu từ giữa sân. Tuy nhiên cả hai vẫn đứng vững cho đến cuối trận.

Joao Felix bị đẩy ngã (ảnh trên) và chính anh thực hiện thành công quả penalty (ảnh dưới) Ảnh: Reuters Mãi đến hiệp hai, trận đấu mới bắt đầu đáng xem khi Daniel Olmo nhận đường chuyền của Sabitzer đánh đầu tung lưới Atletico Madrid ở phút 50. Trong trận đấu hiếm hoi được đá chính, cầu thủ người Tây Ban Nha đã ghi bàn vào lưới chính đội bóng quê hương của mình trong lúc các đồng đội bế tắc thật sự.

Giờ là lúc HLV Simeone tính toán và ông quyết định tung Joao Felix vào sân, tiền đạo trẻ này cần được tung hoành trên sân cỏ quê hương để tìm đường gỡ hòa cho CLB của mình và ông Simeone một lần nữa đã đúng. Chính cầu thủ được mệnh danh là "Ronaldo mới của Bồ Đào Nha " đã có pha bật tường ăn ý với Diego Costa trước khi bị Klostermann đốn ngã trong vòng cấm địa. Chính tiền đạo 20 tuổi này đã thắng Gulasci trên chấm 11m để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 71.

Các cầu thủ RB Leipzig ăn mừng bàn thắng quý hơn vàng của Tyler Adams (số 14) Ảnh: Reuters Thế nhưng ở trên sân, không chỉ Diego Simeone mới là người biết đọc trận đấu. HLV 33 tuổi bên phía RB Leipzig cũng đưa ra quyết định thay người chiến thuật ở phút 72 khi tung Tyler Adams vào sân và chính cầu thủ này sau một hồi chơi bóng lóng ngóng đã trở thành "thần tài" của RB Leipzig ở phút 88. Đường chuyền của Angelino là rất đẹp và cú sút sệt của Tyler Adams từ ngoài vòng cấm cũng rất tuyệt, bóng bật chân hậu vệ Stefan Savic đi thẳng vào lưới Oblak trong sự sụp đổ của các cầu thủ Atletico Madrid.

5 phút bù giờ của hiệp hai là không đủ cho đoàn quân của HLV Diego Simeone tìm kiếm bàn gỡ hòa và đành nhìn đối thủ non trẻ vượt qua mình trong trận tứ kết đầy kịch tính này.

Thắng Atletico Madrid 2-1, RB Leipzig sẽ gặp Paris Sainr Germain tại bán kết Champions League vào rạng sáng ngày 19.8 (theo giờ VN).