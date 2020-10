Kết quả UEFA Nations League, Pháp 0-0 Bồ Đào Nha: Ronaldo và Mbappe mờ nhạt

Kết quả UEFA Nations League League A - Bảng 1 Bosnia 0 - 0 Hà Lan Ba Lan 0 - 0 Ý League A - Bảng 2 Anh 2 - 1 Bỉ Iceland 0 - 3 Đan Mạch League A - Bảng 3 Croatia 2 - 1 Thụy Điển Pháp 0 - 0 Bồ Đào Nha League B - Bảng 1 Na Uy 4 - 0 Romania Bắc Ireland 0 - 1 Áo League B - Bảng 2 Israel 1 - 2 CH Czech Scotland 1 - 0 Slovakia League B - Bảng 3 Nga 1 - 1 Turkey Serbia 0 - 1 Hungary League B - Bảng 4 Ireland 0 - 0 Wales Phần Lan 2 - 0 Bulgaria League C - Bảng 2 Armenia 2 - 2 Georgia Estonia 3 - 3 Bắc Macedonia League C - Bảng 3 Hy Lạp 2 - 0 Moldova Kosovo 0 - 1 Slovenia League C - Bảng 4 Kazakhstan 0 - 0 Albania Lithuania 2 - 2 Belarus