Khởi tranh Ligue 1 mùa giải 2021 - 2022: PSG quyết đòi lại ngôi vương

Lịch thi đấu vòng 1 Ligue 1 Ngày 7.8 02 giờ: Monaco vs Nantes 22 giờ: Lyon vs Brest Ngày 8.8 02 giờ: Troyes vs PSG 18 giờ: Rennes vs Lens 20 giờ: Bordeaux vs Clermont Foot Nice vs Reims Saint-Etienne vs Lorient Strasbourg vs Angers 22 giờ: Metz vs Lille Ngày 9.83 01 giờ 45: Montpellier vs Marseille