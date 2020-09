Lee Nguyễn liên tục rớt giá trên thị trường chuyển nhượng

Theo chuyên trang chuyển nhượng quốc tế transfermarkt, Lee Nguyễn hiện có giá trị chuyển nhượng 450.000 euro ở thời điểm vừa rời CLB Inter Miami đến New England Revolution. Cựu cầu thủ HAGL tụt đến 300.000 euro so với cuối năm 2019 khi anh từ Los Angeles gia nhập Inter Miami (giá 750.000 euro). Hồi năm 2018, Lee Nguyễn có giá đến 1,25 triệu USD khi rời New England Revolution đến Los Angeles đó cũng là thời điểm anh có giá cao nhất.