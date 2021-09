Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh đêm nay 11.9: Háo hức chờ Ronaldo khoác áo M.U

(7 điểm) sẽ có trận tiếp đón(1 điểm) trên sân nhà Old Trafford ở vòng đấu này. Lối đá tấn công của các vị khách có phần ngây thơ khiến họ chuốc lấy thất bại trước Aston Villa và West Ham. Vì thế cho dù không có mặt tiền vệ trụ Fred (do lệnh cấm của FIFA) thì "Quỷ đỏ" vẫn dư sức đánh bại đối phương lần thứ 5 liên tiếp trên sân nhà. Mọi chú ý dồn về trận đấu này còn bởi nhiều khả năng Ronaldo sẽ được ra sân khoác áo CLB cũ của mình và sự có mặt của ngôi sao Bồ Đào Nha sẽ là niềm phấn khởi rất lớn cho sân Old Trafford cũng như khán giả truyền hình.