Liên đoàn Bóng đá Anh bị buộc tội giết… 60 con ngỗng trời

Tờ The Guardian của Anh đã nhấn mạnh lời buộc tội đối với FA và cho biết: “Theo những bằng chứng thu được của nhóm bảo vệ quyền động vật “Stop the Kiel” cho thấy, FA đã có được giấy phép để giết tới 50 con ngỗng trời hàng năm tại St. George Park, Staffordshire, từ năm 2016 để duy trì sức khỏe và sự an toàn cho các đội bóng đá do ô nhiễm phân.