Liverpool đau buồn khi cha của thủ môn số 1 Alisson Becker chết đuối

AFP dẫn thông tin từ truyền thông cho hay, ông Jose Agostinho Becker (57 tuổi), cha của Alisson Becker, đã chết đuối sau khi đi bơi trong khuôn viên nhà mình ở Lavras do Sul hôm 24.2. Liverpool đã đăng tải một bức ảnh của thủ môn Alisson Becker kèm theo tiêu đề bài hát của CLB - "You'll Never Walk Alone".