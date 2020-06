Lở đá ở sân tập CLB AS Monaco, 2 người thương vong

"Đó là một tảng đá rơi xuống từ một vách đá. Có một đội với các máy móc hoạt động ở vách đá và một tảng đá rơi xuống", SDIS - đơn vị cứu hỏa và cứu hộ địa phương cho biết sau khi đến hiện trường tại sân tập của AS Monaco . Vụ lở đá ở công trường này đã khiến 1 công nhân thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Theo AFP, nạn nhân nam 56 tuổi thiệt mạng khi đang lái máy đào cơ khí, còn người bị thương ở độ tuổi vị thành niên. Sân tập của CLB AS Monaco nằm ở La Turbie thuộc miền Nam nước Pháp, trên sườn núi nhìn ra biển Monaco và biển Địa Trung Hải. Rất may, không thành viên nào thuộc CLB AS Monaco gặp nạn do đang trong thời gian vẫn chưa thể tập luyện nhóm trở lại vì đại dịch.

Sân tập của CLB AS Monaco ở La Turbie CHỤP MÀN HÌNH

CLB AS Monaco trước đó đã tiến hành một số việc cải tạo sân tập, cũng như xây dựng một học viện bóng đá trẻ mới gần đó. Kinh phí dự trù cho học viện mới vào khoảng 50 triệu euro và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021.