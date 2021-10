Messi lo sợ khi nếm trải cú sốc bị trộm ở Paris

Theo thông tin ban đầu, một băng trộm đã đột nhập vào khách sạn qua mái nhà và đi vào bằng cửa ban công không khóa. 4 căn phòng khác cũng bị đột nhập, khi những tên trộm được cho là lấy đi những đồ vật có giá trị hàng ngàn bảng.

Điều tra cảnh sát cho hay, 1 nạn nhân nữ khi trở về đã phát hiện hoa tai, vòng cổ và tiền bị mất, với tổng trị giá khoảng hơn 5.500 bảng. “Tôi đã trả một khoản tiền để ở một nơi sang trọng và an toàn (khoảng 17.000 bảng/đêm) nhưng có ai đó bước vào phòng của bạn là điều rất đáng lo ngại. Cảnh sát nói với chúng tôi rằng họ nhìn thấy 2 người đàn ông với một chiếc túi trên mái nhà qua camera CCTV nhưng họ không thể nhận dạng được. Họ nói rằng 3 vụ cướp khác cũng đã được báo cáo. Một người khách đến từ Morocco ở phòng bên nói với tôi rằng anh ấy đã bị đánh cắp đồng hồ”, người phụ nữ trên nói với The Sun.

Điều đáng nói là phía khách sạn không cung cấp thông tin của người phụ nữ này cho đến khi cảnh sát vào cuộc phát hiện vụ đột nhập. Trong khi đó, chi tiết thiệt hại trong vụ trộm này có liên quan đến Messi chưa được tiết lộ.

Đây là vụ trộm mới nhất có liên quan đến CLB PSG và trở thành nỗi ám ảnh của các ngôi sao của đội bóng thủ đô Paris. Trước đó, cảnh sát Paris cho biết đã bắt giữ một số nghi phạm để điều tra do liên quan vụ trộm tại nhà của các cầu thủ CLB PSG như Marquinhos, Angel di Maria, Leandro Parades. Vụ việc có thể sẽ khiến Messi lo lắng sau khi cùng gia đình trải qua cuộc sống an toàn và thoải mái ở Barcelona, nhưng phải rời đi do đội bóng xứ Catalan không thể gia hạn hợp đồng.