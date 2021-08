Messi và PSG: Vì ta cần nhau

Bởi Messi không phải giảm nhiều lương, cũng không còn phải lăn tăn với việc “đi hay ở” suốt hơn 1 năm qua từ khi anh công khai tỏ ý muốn rời đội bóng xứ Catalan, khi tất cả đã có một lời giải thỏa đáng: Giá trị của siêu sao 34 tuổi này vẫn được nhìn nhận từ một thế lực tham vọng và không bị những ràng buộc bởi những quy định ngặt nghèo từ La Liga cũng như CLB cũ của anh.

PSG cần Messi cho chiến dịch chinh phục Champions League và FIFA World Cup CLB. Đó là điều mà đội chủ sân “Công viên các hoàng tử” đang thiếu vào lúc này, nhất là sau thất bại trước Bayern Munich ở trận chung kết năm 2020, càng thôi thúc PSG phải đầu tư nguồn nhân lực cho tốt hơn. May mắn cho PSG là họ không mất phí chuyển nhượng vì Messi đến với dạng tự do và số tiền mà các ông chủ Ả Rập của CLB bỏ ra cho Messi (hay cho cả Hakimi trước đó) cũng nằm trong kế hoạch điều chỉnh chi tiêu ở mức có thể không bị ảnh hưởng nặng bởi luật công bằng tài chính . PSG thừa hiểu UEFA sẽ nới lỏng luật này do hệ lụy tác động từ dịch Covid-19 và hơn thế số tiền họ tính toán sẽ lấy từ việc sẽ cân bằng ngân sách sau khi hết chi từ mùa hè 2022 cho 2 bản hợp đồng chuyển nhượng 5 năm của Neymar (222 triệu euro từ 2017) và Mbappe (180 triệu euro từ 2018), nghĩa là sẽ dôi ra từ năm 2022 từ 45 - 80 triệu euro đủ để trả cho Messi trong 2 năm và có thể gia hạn thêm 1 năm nữa. Mặt khác, PSG cần Messi cho giá trị thương hiệu, mà chỉ riêng việc hàng trăm CĐV ken đầy chờ đón anh ở sân bay Paris đã nói lên hình ảnh của cựu danh thủ Barca quan trọng như thế nào.