Môn mới ở Liverpool: Huấn luyện tầm nhìn - Một bước đột phá!

Cách đây vài năm, người ta biết rằng Liverpool có HLV phụ trách ném biên. Đấy mới thực sự là một vai trò mới mẻ. Hiệu quả cụ thể ra sao, mỗi người có cảm nhận riêng. Đâu có gì bí ẩn khi các tình huống ném biên của Liverpool luôn hiện rõ trên màn ảnh. Dù sao đi nữa, Liverpool liên tiếp vô địch Champions League và Premier League trong giai đoạn có sự hợp tác của HLV ném biên Thomas Gronnemark. Kết quả luận anh hùng!

Bàn về chuyên môn, có lẽ quan trọng hơn cả là một công việc vừa được tiết lộ, liên quan đến hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold của Liverpool. Riêng trong lĩnh vực kiến tạo cơ hội, Alexander-Arnold có lẽ là hậu vệ biên hay nhất thế giới hiện nay. Không phải chỉ trong thời điểm ngẫu nhiên, mà trong hơn 3 năm nay (tính từ đầu mùa bóng 2018-19), chỉ có một cầu thủ kiến tạo thành công nhiều hơn Alexander-Arnold ở Premier League.

Vâng, ai cũng đoán được ngay, đấy là tiền vệ Kevin de Bruyne của Man City . Và De Bruyne thật ra chỉ kiến tạo nhiều hơn Alexander-Arnold đúng 1 bàn (34 so với 33). Đấy là do lối chơi của Liverpool, vâng. Nhưng còn có nguyên nhân nằm ở khả năng riêng của Alexander-Arnold. Anh quan sát mọi chuyện rất nhanh và luôn có quyết định tuyệt vời chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Giới hâm mộ M.U mùa này có thể hào hứng với việc đội bóng tăng cường một HLV chuyên trách tình huống cố định. Đại khái, M.U thua rất nhiều bàn từ tình huống đối phương sút phạt trong mùa vừa qua, nên họ tăng cường HLV Eric Ramsay chuyên trách bài bản phòng ngự chống sút phạt trên sân tập. Việc này thật ra không mới. Arsenal – cũng vừa tăng cường một HLV chuyên trách tình huống cố định – hiện đang thua đến tan nát!

Đường chuyền thành bàn cho Sadio Mane ở trận thắng Burnley là một điển hình. Rất nhiều người xem nghĩ rằng Alexander-Arnold sẽ chuyền cho Salah. Đấy là do hướng di chuyển của các cầu thủ liên quan, vị trí so với hậu vệ đối phương, do cái nhìn tổng quát của “người ngoài sáng nước” nữa. Nhưng, thật tuyệt vời khi hình ảnh chiếu chậm lại khiến người xem vỡ lẽ: đúng là nên chuyền cho Mane, hơn là cho Salah!

Đời sống bóng đá luôn có nhan nhản câu chuyện tương tự. Chúng ta ngồi xem toàn cảnh, lại được xem hình ảnh chiếu chậm, và chúng ta thấy cầu thủ nọ sai lầm vì dùng giải pháp này, thay vì giải pháp kia. Người trong cuộc tất nhiên không đủ điều kiện về thời gian để xử lý tình huống, có dở đi đôi chút cũng là bình thường. Đằng này, Alexander-Arnold thực hiện được giải pháp hay, ngay trong tình huống “sống”, mà khán giả phải xem lại mới nhận ra được!

Bác sĩ Daniel Laby đang kiểm tra Alexander-Arnold Sportsvision

Từ đầu năm nay, Alexander-Arnold đã theo học Daniel Laby – một bác sĩ nhãn khoa. Ban đầu, anh chỉ muốn chữa mắt. Về sau, đấy là cả một công trình, mà theo bác sĩ Laby thì giống với việc huấn luyện hơn là chữa trị. Mắt thì ổn rồi. Nhưng dần Alexander-Arnold học thêm về cách quan sát, tập trung, phân tích và xử lý tình huống. Anh học cách phối hợp hành động giữa mắt và não. Bác sĩ Laby có kinh nghiệm vì ông đã làm việc rất nhiều, trong lĩnh vực này, với các VĐV bóng chày ở Mỹ. Alexander-Arnold là thân chủ đầu tiên của ông, trong bóng đá châu Âu.

Theo các test trong suốt quá trình huấn luyện thì đại khái, Alexander-Arnold cải thiện đến 44% hiệu quả công việc, sau khi thọ giáo cách “huấn luyện tầm nhìn” của bác sĩ Laby! Có lẽ chỉ trong nay mai, giới cầm quân sẽ nhìn nhận lợi ích của môn mới này và nhanh chóng áp dụng, như một cách huấn luyện bổ trợ đầy ích lợi trong bóng đá đỉnh cao.