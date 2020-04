NEXT MEDIA sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông giải AFF Suzuki Cup 2020

Theo đó, gói bản quyền mà Công ty Cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) mua từ đơn vị nắm bản quyền toàn cầu - Lagardere Sports bao gồm: Hình thức miễn phí và trả tiền trên tất cả các hạ tầng: mặt đất, cable, vệ tinh, internet, IPTV, di động, phát thanh, trình chiếu công cộng. Next Media toàn quyền phân phối lại cho các đối tác tại 4 thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

AFF Suzuki Cup 2020 là giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Đông Nam Á. Ý thức được điều này, Next Media đã nỗ lực đem giải đấu về Việt Nam và 3 thị trường trong khu vực. Điều này biến Next Media trở thành đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông tại nhiều quốc gia nhất trong khu vực Đông Nam Á (tính tới thời điểm hiện tại).

Riêng ở thị trường Việt Nam, Next Media cũng là đơn vị đầu tiên sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông AFF Suzuki Cup 2020 trên tất cả các hạ tầng và nền tảng phát sóng. Điều này đồng nghĩa với việc người xem có thể tiếp cận giải đấu một cách thuận tiện, nhanh chóng và gần gũi nhất thông qua mọi phương tiện mà họ đang sở hữu. Đây được coi như một món quà mà Next Media muốn đem đến cho những khán giả hâm mộ đội tuyển bóng đá nước nhà.

Tiếp nối thành công trong việc gửi tới người hâm mộ xem trực tiếp giải đấu tại nơi công cộng và khẳng định việc bảo vệ trọn vẹn bản quyền giải đấu, Next Media đã sở hữu bản quyền trình chiếu công cộng giải đấu. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ đơn vị hay doanh nghiệp nào tổ chức trình chiếu thương mại giải đấu tại các địa điểm công cộng cần liên hệ với Next Media để được cấp quyền.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media cho biết: “Tại khu vực Đông Nam Á, AFF Suzuki Cup luôn là giải đấu nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Thấu hiểu được điều này, Next Media đã nỗ lực để đưa giải đấu đến với 4 đất nước trong khu vực gồm: Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar. Với kinh nghiệm sản xuất và truyền thông đã được khẳng định trong nhiều năm qua, chúng tôi sẽ mang đến những trải nghiệm bóng đá tuyệt vời đến với người hâm mộ của các nước.

Với mong muốn phục vụ nhu cầu của người hâm mộ khắp cả nước, Next Media sẽ nỗ lực phân phối giải đấu tới số đông các kênh truyền hình, các website, các dịch vụ nội dung trên di động.

Giải AFF Suzuki Cup 2020 dự kiến diễn ra từ tháng 10 tới tháng 12 năm 2020. Số đội tham gia là các đội thuộc liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Ít nhất 10 đội chia 2 bảng đấu, thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về sân nhà sân khách. Số trận (ít nhất): 20 trận vòng bảng và 6 trận vòng loại trực tiếp.

Đây là giải đấu quốc tế có uy tín trong năm 2020 của đội tuyển và cũng đồng thời là cơ hội lớn cho thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Thông tin về Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới Next Media

Tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Thể thao và Truyền thông kỹ thuật số, Next Media tiếp tục giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực này cùng với sự thành công trong kỷ nguyên vàng của bóng đá Việt Nam . Lấy đổi mới làm trọng tâm, Next Media đã nâng cấp chất lượng sản xuất, phát sóng, tiếp thị, thương mại hoá và thói quen theo dõi nội dung thể thao trên tất cả các nền tảng. Kết hợp truyền thống và phương tiện kỹ thuật số hiện đại, Next Media là đối tác chiến lược của nhiều đài truyền hình cũng như Dailymotion, Facebook và Youtube. Với những kết quả chính thức được ghi nhận liên tục về tốc độ tăng trưởng và khả năng tối đa hoá lợi nhuận cho tất cả các đối tác liên quan như các liên đoàn bóng đá, các nhãn hàng tài trợ và cuối cùng là người hâm mộ, Next Media đang nhanh chóng phát triển ra khu vực Đông Nam Á.