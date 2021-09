Ngoại hạng Anh: Lý do bất thường việc thay đổi giờ trận M.U gặp Aston Villa

Theo thông tin mới nhất , trận đấu này đã bất ngờ dời giờ thi đấu theo yêu cầu của nhóm cố vấn an toàn của Hội đồng sân Old Trafford trong bối cảnh lo ngại về an toàn cho người hâm mộ. M.U đang có thành tích 100% chiến thắng tại Old Trafford mùa này, và trận duy nhất họ đánh rơi điểm khi bị cầm chân trên sân Southampton . Dẫu vậy, điều đó sẽ không ngăn cản Aston Villa của HLV Dean Smith nhắm đến việc gây cú sốc tại Manchester.

Ronaldo (áo đỏ) đang có phong độ cao AFP

Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho chuyến đến Old Trafford của Aston Villa đã bị gián đoạn đôi chút do ban tổ chức phải thay đổi giờ thi đấu so với lịch ấn định ban đầu.

Theo lịch trước đó, Aston Villa sẽ phải đối mặt với đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer vào lúc 3 giờ chiều thứ bảy (25.9, giờ địa phương), nhưng cuộc đụng độ hiện đã được chuyển sang thời gian sớm hơn là 12 giờ 30 chiều cùng ngày (tức 18 giờ 30 ngày 25.9, theo giờ VN). Do đó, trận đấu giữa M.U và Aston Villa sẽ diễn ra cùng giờ với chuyến làm khách của kình địch Man City trước Chelsea tại Stamford Bridge.

CLB Aston Villa muốn gây sốc tại Old Trafford AFP

Theo báo giới Anh, lý do khiến trận đấu Aston Villa gặp M.U bị dời lại là vì có một buổi hòa nhạc tại sân Old Trafford vào buổi tối. “Yêu cầu này được hỗ trợ bởi Cảnh sát Manchester và hội đồng sân Old Trafford để tránh các vấn đề về rắc rối cho đám đông CĐV, giao thông và hoạt động tại địa phương. Chúng tôi rất tiếc về sự thay đổi này bởi nó có thể gây ra khó khăn cho kế hoạch của những người hâm mộ đội bóng”, một tuyên bố CLB M.U cho biết.