* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Sự chậm trễ trong lịch trình thi đấu của M.U Premier League mùa giải 2020-2021 bắt nguồn từ việc họ tranh tài tại Europa League mùa giải vừa qua, lọt vào vòng bán kết trước khi bị Sevilla đánh bại. Trong khi đó, Crystal Palace đã bắt đầu mùa giải mới với chiến thắng 1-0 trước Southampton nhưng sau đó bị Bournemouth loại ra khỏi Carabao Cup bằng cuộc “đấu súng” cân não trên chấm 11 mét. “Chúng tôi cần khởi đầu thật tốt” Trận đấu đầu tiên của mùa giải luôn là một dịp thú vị, thường là vì nó mang đến cơ hội để xem những cầu thủ mới trổ tài, mà điều này chắc chắn sẽ xảy ra vào đêm nay khi hàng triệu người hâm mộ háo hức được nhìn thấy Donny van de Beek trong màu áo đỏ. Cầu thủ người Hà Lan được mô tả là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá châu Âu và có thể góp mặt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Với việc Bruno Fernandes đã trở lại tập luyện, sẽ rất thú vị để chờ xem liệu HLV Ole Gunnar Solskjaer có sử dụng Fernandes và Van de Beek cùng lúc hay không, với Paul Pogba đóng vai trò mỏ neo khi cầu thủ Pháp có khả năng chuyền bóng, thể lực và cả tinh thần kỷ luật. Nếu ông có thể kết hợp những tài năng như vậy thành một bộ ba gắn kết, tuyến tiền vệ của M.U sẽ rất đáng gờm. Trên hàng công, sức trẻ và tốc độ của các tiền đạo M.U sẽ khiến hàng phòng ngự của Crystal Palace phải tăng công suất làm việc lên gấp đôi mà cũng không chắc sẽ giữ sạch được mành lưới như trận gặp Southampton. Cái khó của “Quỷ đỏ” là họ đã không có được sự chuẩn bị tốt cho mùa giải mới. Tuy nhiên, dù “Đại bàng” không phải là một đối thủ dễ chơi nhưng cũng không đến nỗi quá khó cho những toan tính của M.U. HLV Solskjaer nói: “Đây là cơ hội tốt để chúng tôi khởi đầu tốt trước một đội bóng mà chúng tôi biết rằng sẽ gây khó khăn cho chúng tôi. Họ có phẩm chất ở cả 2 đầu sân và họ có những cầu thủ có thể ghi bàn. Đó là mối quan tâm chính của tôi vào lúc này. Chúng tôi cần khởi đầu thật tốt ở Premier League và chúng tôi phải nhất quán và tôi không muốn loại bỏ bất cứ điều gì khỏi nhóm này vì chúng tôi đã bổ sung một số cầu thủ hàng đầu”. “Đến Old Trafford với tư cách kẻ chiếu dưới” Mùa trước, Crystal Palace (phải) đã đánh bại M.U (2-1) ngay tại sân Old Trafford AFP Crystal Palace hành quân đến Manchester sau chiến thắng đầy cảm hứng trước Southampton hồi cuối tuần qua mà nhân vật chính không ai khác hơn là Wilfried Zaha. Đúng là “Đại bàng” đã vô cùng may mắn khi giành được cả 3 điểm bởi nếu không có những pha cản phá xuất sắc của thủ môn Vicente Guaita thì họ đã không thể giữ sạch mành lưới. Bất chấp điều đó, Zaha có sự xuất sắc của cá nhân để tàn phá bất kỳ đội bóng nào. Điều đáng chú ý là Crystal Palace đã bắt đầu mùa giải của họ với một danh sách dài các chấn thương - với 5 cầu thủ của đội hình một vắng mặt trong chiến thắng nói trên. Tình trạng chấn thương vẫn chưa được cải thiện nhưng Crystal Palace có thể tìm động lực từ chiến thắng trước chính M.U (2-1) ngay tại sân Old Trafford ở mùa giải vừa qua, nhờ công của Jordan Ayew và Patrick Van Aanholt. Đó là trận đấu mà theo HLV Roy Hodgson, “là rất khó khăn. Chúng tôi đã phải phòng ngự rất tốt trước một đội M.U đầy tài năng và may mắn là chúng tôi đã tận dụng rất tốt hai cơ hội đến với Jordan và Van Aanholt để giành chiến thắng”. Trở lại sân Old Trafford vào đêm nay, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Crystal Palace lại chơi lùi sâu để tập trung cho phòng ngự và chờ đợi cơ hội thông qua những pha phản công của Zaha. Thế nhưng, có một điều chắc chắn là thủ môn Guaita sẽ không thể giữ sạch mành lưới bởi các chân sút của M.U không hiền lành như hàng công của Southampton. Ngay cả HLV Hodgson cũng tỏ ra rất thận trọng khi đề cập đến trận đấu này. Ông nói: “Đối với tôi, tất cả chỉ nhằm bảo đảm đội bóng đang ở trạng thái tốt nhất để đến Old Trafford và cố gắng hết sức để lại giành được kết quả tốt nhưng chúng tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng và chúng tôi biết mình đến đó với tư cách là kẻ chiếu dưới. Bởi vì, nói một cách thẳng thắn, nếu M.U trở thành ứng viên cho ngôi vô địch, họ sẽ phải tiễn những đội bóng như chính chúng tôi”. Tình hình nhân sự M.U:Axel Tuanzebe và Phil Jones không thể ra sân vì chấn thương trong khi khả năng ra sân của Paul Pogba vẫn bỏ ngỏ. Crystal Palace:Gary Cahill, James Tomkins, Patrick van Aanholt và Nathan Ferguson đều vắng mặt vì chấn thương trong khi khả năng ra sân của Mamadou Sakho, Christian Benteke, Connor Wickham và Jairo Riedewald vẫn bỏ ngỏ. Lịch sử đối đầu - M.U và Crystal Palace đã gặp nhau 22 lần ở Premier League, M.U thắng 17 trận, Crystal Palace thắng 1. - Trong 11 lần đón tiếp Crystal Palace trên sân nhà ở Premier League, M.U thắng 9, hòa 1 và thua 1.