Nhận định Champions League, Barcelona vs Bayern Munich: Hùm xám có bùa hộ mệnh Lewandowski!

Barcelona và Bayern là 2 trong số những CLB lâu đời nhất trong bóng đá , và những cuộc đụng độ giữa họ luôn tạo ra nhiều bàn thắng. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau đã dẫn đến một trong những tỷ số đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử (Bayern thắng 8-2).

Bây giờ, một đội bóng Barcelona đã thay đổi hoàn toàn - không Messi , không Suarez, không Griezmann và không HLV Setien - sẽ chào đón Bayern đến sân Nou Camp lần đầu tiên kể từ năm 2015. Trong khi Bayern đã thắng cả 2 lần gặp nhau kể từ đó thì đội bóng xứ Catalan sẽ có lợi thế sân nhà, nơi sẽ tiếp đón người hâm mộ tại Champions League lần đầu tiên sau gần 2 năm.

Theo trang bundesliga.com, trong 5 lý do để tin rằng Bayern sẽ tiếp tục đánh bại Barcelona thì chủ yếu gồm: một là Bayern vẫn còn lá bùa hộ mệnh của họ (tiền đạo Lewandowski) trong khi Barcelona đã đánh mất (Messi); hai là lịch sử ủng hộ Bayern, đặc biệt chống lại HLV Koeman. HLV của Barcelona đã gặp Bayern 2 lần với tư cách là cầu thủ và 2 lần nữa với tư cách HLV nhưng chưa một lần được tận hưởng chiến thắng. Bên cạnh đó, Bayern đã giành được 7 chiến thắng (so với 2 của Barcelona) qua 11 lần gặp nhau trong quá khứ. Lý do thứ ba là nỗi ám ảnh từ thất bại 2-8.

Tại đấu trường châu Âu, không mấy khi một đội bóng ghi được 8 bàn thắng vào lưới bất kỳ đối thủ nào, nhưng khi đối thủ là Barcelona, điều đó trở thành thành tích chỉ có một lần trong đời. Đó là bài học mà đội bóng xứ Catalan sẽ không bao giờ quên dù đây chỉ là một trận lượt đi diễn ra sau những cánh cửa đóng kín vì Covid-19 . 2 lý do còn lại là kẻ tàn phá mang tên Davies và thủ môn Neuer che khuất Ter Stegen.

Tóm lại hy vọng về một chiến thắng với cách biệt 6 bàn như mùa trước với Bayern khó có thể thành hiện thực, nhất là khi Barcelona đã khởi đầu mùa giải chói sáng dưới sự dẫn dắt của HLV Koeman. Thế nhưng với đội bóng Đức có chuỗi trận bất bại dài nhất từ trước đến nay trên sân đối phương thì có lẽ chỉ có một kết cục cực khó cho chủ nhà Barcelona.