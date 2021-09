Nhật Bản, Paraguay, Serbia đoạt 3 vé cuối vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup

Ở bảng F, Serbia giành chiến thắng 7-0 trước tuyển Mỹ, qua đó đoạt tấm vé cuối vào vòng 1/8 dành cho 1 trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt. Serbia đạt 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +4, xếp ngay trên Nhật Bản (3 điểm, +1). 2 đội trong nhóm 6 đội hạng ba phải dừng bước là Costa Rica (bảng A, hiệu số -3), Guatemala (bảng B, hiệu số -5).

Như vậy 16 đội vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021 là Kazakhstan (nhất bảng A), Venezuela (nhì bảng A), Nga (nhất bảng B), Uzbekistan (nhì bảng B), Bồ Đào Nha (nhất bảng C), Ma Rốc (nhì bảng C), Thái Lan (ba bảng C), Brazil (nhất bảng D), CH Czech (nhì bảng D), Việt Nam (ba bảng D), Tây Ban Nha (nhất bảng E), Paraguay (nhì bảng E), Nhật Bản (ba bảng E), Argentina (nhất bảng F), Iran (nhì bảng F), Serbia (ba bảng F).