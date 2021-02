Nhớ con, huyền thoại Thierry Henry 'bỏ chạy' khỏi giải MLS của Mỹ

"Tôi đã đưa ra quyết định này với một trái tim nặng trĩu", cựu tiền đạo huyền thoại của Arsenal và tuyển Pháp cho biết trong một tuyên bố do CLB CF Montreal đăng trên trang Twitter. Henry viết trên tài khoản của mình: "Năm vừa qua là một năm cực kỳ khó khăn đối với cá nhân tôi. Do đại dịch toàn cầu, tôi không thể gặp các con của mình. Thật không may do những hạn chế đang diễn ra và thực tế là chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều tháng. Cuộc chia ly gây quá nhiều căng thẳng cho tôi và các con. Vì vậy, tôi phải đưa ra quyết định trở lại London và rời CF Montreal với rất nhiều nỗi buồn".