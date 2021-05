Sợ nổi loạn tiếp diễn, ông chủ người Mỹ gửi tâm thư ‘nịnh’ CĐV M.U

Chủ sở hữu người Mỹ, nhà Glazer, đã không được lòng nhiều người hâm mộ M.U kể từ khi tiếp quản vào năm 2005. Sự bất bình đối với gia đình nhà Glazer có trụ sở tại Florida (Mỹ) này càng gia tăng do vai trò của M.U sau nỗ lực thất bại để khởi động một giải ly khai European Super League (ESL) vào tháng trước.

Đầu tuần này, Hội CĐV của M.U đã viết một bức thư ngỏ cho Glazer kêu gọi CLB tham gia vào cuộc tham khảo ý kiến người hâm mộ để tránh lặp lại những cảnh xấu xí ở Old Trafford trước trận gặp Liverpool tại Ngoại hạng Anh tuần trước. Người hâm mộ M.U đã xâm chiếm Old Trafford trong cuộc biểu tình chống lại nhà Glazer, trong khi một nhóm khác trút sự thất vọng của họ tại khách sạn của đội ở trung tâm thành phố Manchester. Cảnh sát cho biết 6 nhân viên đã bị thương do pháo sáng và chai lọ được ném ra từ CĐV, trong đó 1 người bị rạn xương hốc mắt và 1 người khác bị thương ở mặt.

Trước viễn cảnh có xu hướng xấu đi, ông Joel Glazer đã hồi đáp với một bức tâm thư vào hôm 7.6, nhắc lại lời xin lỗi chân thành của mình "vì những sai lầm đã xảy ra" liên quan đến ESL. "…Tôi muốn thừa nhận sự cần thiết phải thay đổi, với sự tham vấn sâu hơn với các bạn trong tư cách là tổ chức đại diện người hâm mộ chính của chúng tôi về một loạt các vấn đề quan trọng, bao gồm cả các giải đấu mà chúng tôi tham gia", theo ông Joel. "Chúng tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của sự quan tâm của người hâm mộ và bóng đá trong quá trình ra quyết định quan trọng ở mọi cấp độ của CLB và chúng tôi sẵn sàng thảo luận mang tính xây dựng về cách củng cố nguyên tắc đó", ông tỉ phú người Mỹ nhấn mạnh.

Theo báo giới Anh, một cuộc biểu tình phản đối quyền sở hữu M.U của nhà Glazer dự kiến sẽ diễn ra trước trận đấu được sắp xếp đá lại với Liverpool vào ngày 13.5. Nhưng trong bối cảnh có một số thông tin sẽ không bán M.U, dường như nhà Glazer đã không có nhiều động thái để xoa dịu một bộ phận lớn CĐV của “Quỷ đỏ”, những người đã không được nếm trải thành công ở Ngoại hạng Anh kể từ năm 2013 khi kết thúc kỷ nguyên thống trị dưới thời Alex Ferguson.

Vì vậy, trong tâm thư vừa được gửi đi, Joel Glazer đã hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ HLV Ole Gunnar Solskjaer trên thị trường chuyển nhượng và nói rằng ông hiểu M.U không chỉ là một doanh nghiệp: "Tôi muốn trấn an các bạn rằng tôi và gia đình quan tâm sâu sắc đến Manchester United và cảm thấy có trách nhiệm lớn trong việc bảo vệ và nâng cao sức mạnh lâu dài, đồng thời tôn trọng các giá trị và truyền thống của Manchester United. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi sẽ luôn là cạnh tranh cho những danh hiệu quan trọng nhất, chơi thứ bóng đá đẹp mắt với một đội gồm những tân binh chất lượng hàng đầu và một số tài năng cây nhà lá vườn tốt nhất thế giới".

Tuyên bố từ nhà Glazer cũng bày tỏ sự tôn trọng, trong đó có lời hứa sẽ tham gia một diễn đàn dành cho người hâm mộ, nhưng nói rằng họ sẽ "xác định vị trí của chúng tôi dựa trên các kết quả chứ không chỉ những lời nói". Tâm thư của chủ sở hữu M.U được đưa sau khi “Quỷ đỏ” giành quyền vào chơi chung kết Europa League với Villarreal vào cuối tháng này tại Ba Lan.

