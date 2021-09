Soi kèo, dự đoán Serie A, AS Roma vs Udinese (1 giờ 45, 24.9): Ưu thế sân nhà

AS Roma với điểm tựa sân nhà cùng lực lượng đồng đều quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Udinese nhằm tiếp tục đeo bám nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng AS Roma bất bại 11 trận liên tiếp trên sân nhà, trong đó có đến 10 trận thắng, đó là “hiểm địa” cho Udinese. Có điều, phong độ của AS Roma lẫn Udinese không tốt khi cùng thất bại ở lượt trận gần nhất.