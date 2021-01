Son Heung-min lập kỷ lục lịch sử cho bóng đá châu Á ở Ngoại hạng Anh

Son Heung-min cũng là cầu thủ châu Á đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc này tại giải Ngoại hạng Anh, theo trang Korea Joongang daily công bố. Trong đó, 100 bàn thắng có liên quan trực tiếp của ngôi sao 28 tuổi người Hàn Quốc này gồm ghi 65 bàn và có 35 pha kiến tạo trong 178 trận đấu cho CLB Tottenham

Ngoài ra, với 101 bàn thắng ghi cho Tottenham ở mọi giải đấu đến nay, Son Heung-min hiện cũng là cầu thủ xếp thứ 5 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của Tottenham, cũng như là 1 trong 7 cầu thủ trong lịch sử CLB này vượt mốc ghi trên 100 bàn.

Cũng theo trang Korea Joongang daily, chỉ trong vài tuần đầu tiên của năm 2021 đã chứng kiến Son Heung-min xác lập các kỷ lục mới trong sự nghiệp của mình, như ghi bàn thắng chẵn thứ 100 tại Tottenham trong trận thắng Leeds 3-0 ngày 2.1. Tiếp sau đó vào ngày 5.1, Son Heung-min cũng xác lập một cột mốc mới cho mình khi ghi bàn thứ 150 trong sự nghiệp thi đấu ở châu Âu trong trận bán kết Cúp Liên đoàn Tottenham thắng Brentford 2-0.

Tuy nhiên, trong 2 trận gần đây Son Heung-min (nghỉ đấu trận vòng 3 Cúp FA gặp Marine thắng 5-0) không ghi bàn nhưng có 1 pha kiến tạo cho Serge Aurier ghi bàn mở tỷ số ở trận thắng Sheffield 3-1, qua đó cũng đã lập luôn kỷ lục lịch sử cho mình và bóng đá châu Á.

Son Heung-min (7) hiện là tiền đạo con cưng của Tottenham AFP

Trang Korea Joongang daily đánh giá, Son Heung-min mùa này đang ở đỉnh cao nhất sự nghiệp thi đấu tại châu Âu từ năm 2010, nhờ những ảnh hưởng từ siêu sao Cristiano Ronaldo khi trước đây từng thổ lộ với báo chí Hàn Quốc rằng: “Tôi muốn gặp Cristiano Ronaldo, tôi muốn có cuộc nói chuyện trực tiếp với anh ấy, vì tôi muốn biết cách anh ấy tập luyện và một số điều về bóng đá. Điều này đã có nhiều ảnh hưởng tới tôi trong sự nghiệp như hiện nay”.

Son Heung-min luôn coi siêu sao Cristiano Ronaldo là hình mẫu để mình noi theo AFP

Với 12 bàn ghi sau 18 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này, Son Heung-min cho thấy sự tiến bộ vượt bật về kỹ năng ghi bàn của mình mỗi lúc càng nhạy bén hơn thậm chí nay còn đạt tỷ lệ hơn hẳn cả thần tượng Cristiano Ronaldo

Son Heung-min hiện có tỷ lệ trung bình ghi 0,67 bàn/trận đấu tăng gần gấp đôi so với tỷ lệ trước đây chỉ 0,37 bàn/trận. Bên cạnh đó, theo công bố của tờ the Independent từ thống kê của trang understat.com, Son Heung-min hiện cũng là cầu thủ đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất ở châu Âu với tỷ lệ 44,41% so với các cơ hội ghi bàn để chuyển hóa thành bàn thắng trong 5 năm qua.

Ở hiệu suất này, Son Heung-min đã vượt qua “những cổ máy ghi bàn” như người đồng đội Harry Kane, siêu sao Lionel Messi của Barcelona, hay chiếc giày vàng châu Âu mùa trước tiền đạo Ciro Immobile của Lazio… những người chỉ đạt hiệu suất khoảng 20%.