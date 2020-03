Tai nạn thảm khốc ở Guinea, nhiều cầu thủ thiệt mạng

AFP dẫn nguồn tin y tế từ Guinea cho biết, CLB Etoile de Guinee - thuộc sở hữu của Pascal Feindouno - người đã có 93 lần khoác áo tuyển quốc gia và từng nhiều năm khoác áo CLB Bordeaux và Saint-Etienne của Pháp.

Một nhân chứng chứng kiến vụ tai nạn là Alpha Mamoudou Diallo nói với AFP rằng, chiếc xe đã chạy ở tốc độ khá cao và "mất lái trước khi đâm vào một cái cây trên con đường quanh co". Vụ tai nạn xảy ra gần thành phố Mamou khi đội bóng có trụ sở tại Conakry đang trên đường đến Kankan để gặp đối thủ Karifamoryah trong trận khai mạc mùa giải diễn ra ngày 7.3.

CĐV của CLB Etoile de Guinee sốc khi hay tin đội bóng gặp nạn CHỤP MÀN HÌNH

"Có tám người chết và bị thương, trong đó có các cầu thủ bóng đá , thành viên của ban huấn luyện và những người khác. Bốn cầu thủ bóng đá đã chết tại chỗ, còn các nạn nhân khác đã chết tại bệnh viện ở Mamou và số người chết có thể tăng lên vì nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch", một nguồn tin y tế nói với AFP.

Trong khi đó, báo giới địa phương dẫn thông tin từ Bộ An ninh Guinea cho hay, ngoài 8 người tử vong, 19 người khác bị thương trong vụ tai nạn, trong đó 17 người chấn thương rất nặng. Các thi thể và những người bị thương hiện đang ở bệnh viện khu vực Mamou. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do đường xấu, chiếc xe quá cũ thiếu an toàn và tài xế chạy ẩu.