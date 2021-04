Thủ tướng Anh phủ nhận giúp Thái tử Ả Rập Xê Út mua CLB Newcaslte

Theo tờ Daily Mail, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã gửi tin nhắn WhatsApp riêng cho Thủ tưởng Anh Boris Johnson vào tháng 6 năm ngoái yêu cầu giải Ngoại hạng Anh "xem xét lại và sửa chữa kết luận sai lầm của mình" ngăn chặn vụ tiếp quản CLB Newcaslte . Người phát ngôn chính thức của ông Johnson từ chối bình luận về "các cuộc trò chuyện riêng tư", nhưng thừa nhận rằng đã hướng dẫn trợ lý cấp cao Eddie Lister xem xét đấu thầu Newcastle của một tập đoàn nhà nước Ả Rập Xê Út.

Nhóm đầu tư từ Ả Rập Xê Út đã thất bại trong vụ tiếp quản CLB Newcaslte MEM

"Thủ tướng đã yêu cầu Lord Lister kiểm tra tiến độ của các cuộc đàm phán như một khoản đầu tư nước ngoài lớn tiềm năng vào Anh. Ông ấy không yêu cầu việc can thiệp. Thủ tướng không can thiệp. Chính phủ không can dự vào bất kỳ điểm nào trong các cuộc đàm phán tiếp quản này", người phát ngôn nói với các phóng viên.

Việc tiếp quản bị cản trở hiện đang phải chịu sự phân xử của trọng tài pháp lý ở London, sau khi chủ sở hữu của Newcastle, Mike Ashley phản bác kết luận của BTC giải Ngoại hạng Anh rằng tập đoàn trên là một nhánh của nhà nước Ả Rập Xê Út do bin Salman kiểm soát. Theo Reuters, tập đoàn trên - với vốn từ các quỹ PIF, PCP Capital Partners và Reuben Brothers của Ả Rập Xê Út, được cho là đã thực hiện một cuộc đấu giá 300 triệu bảng để mua Newcaslte từ doanh nhân người Anh, Mike Ashley.

Newcaslte của HLV Steve Bruce đang gồng mình trụ lại Ngoại hạng Anh mùa này AFP