Thua chung kết Cúp Liên đoàn, nước mắt Son Heung-min… chảy trên mạng xã hội

Giám đốc thể thao của CLB PSG, ông Leonardo phải lên tiếng trấn an giới CĐV đội bóng thành Paris trên kênh Canal Plus về lý do vì sao 2 ngôi sao Kylian Mbappe và Neymar vẫn chưa chịu ký hợp đồng mới.