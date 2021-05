Tổng thống Colombia yêu cầu xem lại việc bị tước quyền đăng cai Copa America 2021

Tuần trước, khi bị nghi ngờ về việc tổ chức giải đấu do bất ổn, ông Duque đã giải thích rằng đó là một phần của quá trình tái hoạt động kinh tế khó khăn sau sự tấn công dữ dội của Covid-19 . "Sẽ là vô lý nếu Copa America không được diễn ra ở đây", Tổng thống Colombia tuyên bố.

CONMEBOL đã quyết định tước đăng cai Copa America của Colombia do lo ngại các cuộc biểu tình bạo lực

Colombia vừa chứng kiến những cột mốc kỷ lục số ca tử vong mới do Covid-19 với gần 500 ca mỗi ngày kể từ tuần trước, nhưng Argentina cũng đang vật lộn với giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch khi ghi nhận tổng số ca tử vong do Covid-19 trong 1 ngày cao nhất là 744 ca tử vong hôm 18.5. Hôm 21.5, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã ban hành quyết định tạm đình chỉ các giải đấu trong nước đến ngày 6.6 do lo ngại ảnh hưởng dịch Covid-19, khiến số phận của Copa America hiện vẫn treo lơ lửng sau khi bị hoãn 1 năm.