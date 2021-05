Tranh cãi xung quanh đề xuất tổ chức World Cup 2 năm một lần

Ý tưởng hấp dẫn !

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cho biết: “World Cup là giải đấu danh giá nhất thế giới, trong lịch sử chỉ có khoảng 80 quốc gia được góp mặt sân chơi này. Đặc biệt Đông Nam Á chưa có 1 đội tuyển chính thức nào vượt qua vòng loại World Cup (không tính Đông Ấn năm 1938 bởi khi đó họ là thuộc địa của Hà Lan). Vì thế được góp mặt ở World Cup bao giờ cũng là niềm mơ ước của bất cứ quốc gia nào không riêng VN. Chẳng hạn như nếu có mặt ở World Cup 2022, tuyển VN sẽ nhận được 2 triệu USD để chuẩn bị cho giải đấu. Đến khi tham dự vòng bảng, đội sẽ nhận thêm 10 triệu USD. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích để thay đổi nền bóng đá theo hướng tích cực, đầu tư vào hệ thống các giải quốc gia, đào tạo trẻ tốt hơn.Việc World Cup có rút thời gian từ 4 năm/lần thành 2 năm/lần hay không mới chỉ là ý tưởng và còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố mà FIFA chắc chắn sẽ còn bàn thảo rất nhiều”. T.K Đề xuất này đã được LĐBĐ Ả Rập Xê Út (SAFF) đưa vào chương trình nghị sự ở đại hội của FIFA lần này để 211 liên đoàn nghiên cứu sự khả thi bởi nó liên quan đến các giải đấu quốc gia và các CLB giữa bối cảnh Đề xuất này đã được LĐBĐ Ả Rập Xê Út (SAFF) đưa vào chương trình nghị sự ở đại hội của FIFA lần này để 211 liên đoàn nghiên cứu sự khả thi bởi nó liên quan đến các giải đấu quốc gia và các CLB giữa bối cảnh lịch thi đấu hằng năm đã chật cứng. Chủ tịch SAFF Yasser Al Misehal cho biết ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm 1 lần thay vì chu kỳ 4 năm là cơ hội để các cầu thủ tham gia nhiều hơn trong những năm đỉnh cao sự nghiệp của họ. Trả lời phỏng vấn tờ Al Arabiya, ông Al Misehal giải thích: “Do World Cup tổ chức chu kỳ 4 năm nên hầu hết cầu thủ chỉ tranh tài được 1 hoặc 2 lần”.

Đề xuất này được Giám đốc phát triển bóng đá của FIFA Arsene Wenger, ủng hộ kèm các giải pháp. “Nếu nhìn vào các đội tuyển ở những kỳ World Cup thường có độ tuổi trung bình cầu thủ là 27 - 28, nên việc cứ 4 năm mới tổ chức thì cầu thủ có rất ít cơ hội trở lại (ở kỳ World Cup tiếp theo), bởi họ đã ở tuổi 32 - 33. Đó là lý do tại sao chúng ta nên tổ chức World Cup 2 năm một lần”, ông Wenger nói với beIN Sports. Cựu HLV huyền thoại của CLB Arsenal cho rằng nên tập trung tổ chức các giải mang tính cạnh tranh, bỏ các giải đấu vô nghĩa, chẳng hạn như UEFA Nations League, bởi có rất nhiều rủi ro cho các CLB và cầu thủ. Theo vị giám đốc người Pháp, FIFA có thể rút ngắn các đợt thi đấu quốc tế bằng cách thu gọn vòng loại World Cup.

“Thay vì xếp lịch vào tháng 3, 6, 9, 10 và 11, FIFA nghiên cứu tập hợp lại tất cả vòng loại trong một tháng hoặc vào tháng 2 và tháng 10. Sau đó, các cầu thủ có thể dành thời gian của họ cho CLB từ tháng 3 đến tháng 6”, ông Wenger nhấn mạnh, đồng thời muốn FIFA xem xét đưa ra lịch thi đấu thống nhất với mỗi mùa giải diễn ra từ tháng 3 - 11 trong 1 năm thay vì nửa năm này sang nửa năm tiếp theo.

Theo AFP, trước đây cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter (vào năm 1999, 2001) và sau đó là Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ Alexandre Dominguez từng có ý đưa World Cup tổ chức 2 năm một lần ra tham khảo các thành viên của FIFA. Tuy nhiên khi đó kế hoạch chưa được sự đồng thuận nhiều, nhất là xung đột lợi ích với một số giải đấu khác về thời điểm tổ chức. Còn bây giờ theo nhận định của báo giới quốc tế, đề xuất của SAFF nghe xuôi tai khi mà các giải đấu toàn cầu ngày càng nhiều nhưng chất lượng không cao lại vừa phù hợp với tầm nhìn mở rộng của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về bóng đá nhằm tăng doanh thu cho tổ chức.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino luôn ủng hộ mở rộng hoặc tăng thêm các giải đấu của FIFA ẢNH: AFP

Những hoài nghi về sự khả thi

Theo AFP, ông Infantino từ lâu có mối quan hệ mật thiết với Ả Rập Xê Út. Đề xuất của ông về việc thu khoản tiền 25 tỉ USD để bán các giải đấu của FIFA cho Softbank do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, là một động thái đã bị chính hội đồng tổ chức này từ chối. Hơn nữa, ý tưởng World Cup tổ chức 2 năm một lần lại đưa ra vào thời điểm rất tế nhị của bóng đá thế giới khi các CLB, giải VĐQG và liên đoàn đã và đang bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19 và một lịch thi đấu tắc nghẽn nhất từ trước đến nay. Vì thế, việc có thêm giải đấu mới sẽ dẫn đến những lo ngại về sức khỏe cho cầu thủ. Bởi mới nhất, những thay đổi của Champions League, có hiệu lực từ năm 2024, sẽ có thêm 100 trận vào lịch bóng đá châu Âu. Trong khi đó, sự tan rã của giải ly khai European Super League vào tháng trước đã phần nào chứng minh rằng những đề xuất của SAFF sẽ càng gặp khó nếu nó chỉ vì mục đích kinh doanh. Đối với các thành viên của FIFA, câu hỏi lớn đặt ra là liệu tần suất ngày càng tăng của giải đấu có giết chết sức mạnh độc nhất của World Cup vốn vẫn là đỉnh cao của bóng đá trong trái tim và tâm trí của người hâm mộ toàn cầu hay không.

Về lý thuyết, một nghiên cứu khả thi sẽ trả lời những câu hỏi trên. Nó cũng có khả năng gây ra bất ổn cho thị trường thương mại của bóng đá vào thời điểm mà doanh thu phát sóng đang bị đe dọa và FIFA đã không thể cung cấp bất kỳ nhà tài trợ lớn nào mới. Bên cạnh đó, đề xuất World Cup 2 năm một lần cũng bị phản đối kịch liệt bởi UEFA khi bị cho là “phi thực tế”. Raffaele Poli, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES), cảnh báo rằng sự gia tăng của các giải đấu quốc tế không những có nguy cơ khiến cầu thủ gặp nhiều chấn thương, mà còn có thể làm mất đi giá trị bản quyền phát sóng của cả giải VĐQG và các giải đấu cấp CLB của châu lục. Tờ Inside World Football dẫn nhiều ý kiến cho rằng bất kỳ sự thay đổi nào đối với chu kỳ 4 năm của World Cup có thể sẽ dẫn đến phản ứng dữ dội từ người hâm mộ khi họ lo lắng giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ bị mất giá trị.

Chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh việc tổ chức World Cup 2 năm một lần tại cuộc họp FIFA. Đúng sai của giải pháp này sẽ hạ hồi phân giải nhưng trước mắt FIFA cho biết họ có được doanh thu khoảng 6 tỉ USD từ các kỳ World Cup (nam và nữ) gần nhất và con số này sẽ tăng gấp đôi nếu giải đấu được tổ chức 2 năm một lần. Dưới thời Chủ tịch Gianni Infantino, FIFA đã mở rộng hầu hết giải đấu của mình và doanh thu nhờ đó tăng theo. VCK World Cup bóng đá nam tăng từ 32 lên 48 đội (năm 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai). Mới đây, sau thành công của World Cup bóng đá nữ 2019 tại Pháp, FIFA và Infantino đã nhanh chóng biến kỳ giải năm 2023, do Úc và New Zealand đồng đăng cai tăng từ 24 lên 32 đội, còn Club World Cup tăng từ 8 lên 24 CLB tranh tài.