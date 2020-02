Trông người mà ngẫm đến ta

Việc HLV Pep Guardiola tin tưởng trao cho chàng tiền vệ người Bỉ, De Bruyne chiếc băng đội trưởng, để anh thay mặt Pep điều hành các đồng đội trên sân đấu trong trận đại chiến gặp đối thủ sừng sỏ khét tiếng như Real Madrid tại vòng 1/8 Cup Champions năm nay đã thật sự mang lại hiệu quả trên cả tuyệt vời. Nó vừa chứng tỏ tài cầm quân trong cách lựa chọn cầu thủ và bố trí đội hình của Pep. Thay vì chọn Aguero đá chính, vị HLV người Tây Ban Nha này lại đặt niềm tin trọn vẹn vào tài năng của De Bruyne khi để anh đá chính kèm theo "liệu pháp tâm lý" qua chiếc băng đội trưởng đầy trách nhiệm và áp lực trên tay áo.

Và De Bruyne đã không phụ lòng ông thầy Pep đầu trọc cùng khán giả hâm mộ đội bóng "nhà giàu Man xanh" xứ sương mù đối đầu kịch tính, ác liệt với Real Madrid. Chữ "C" to đùng in trên chiếc băng thủ quân được HLV Pep Guardiola trân trọng đặt trọn niềm tin trao cho chàng tiền vệ cao 1,81m nhưng chỉ cân nặng có 68 kg khá mảnh khảnh, đã được đền đáp một cách xứng đáng khi De Bruyne trải qua 90 phút đại chiến quyết liệt với "bầy kền kền trắng" trong thế trận lội ngược dòng ngoạn mục cùng thủ môn đồng hương Courtois quá xuất sắc.

Giới bóng đá hết lời ca ngợi De Bruyne về tài năng, kiến tạo đường chuyền "lái bóng" không chê vào đâu được để đồng đội Jesus dễ dàng dùng cái đầu như đặt dấu chấm trên đầu "chữ i" gỡ hòa 1-1 cho Man.City. Bàn thắng đến từ pha độc diễn xuất thần mang tố chất thủ lĩnh của De Bruyne, quả thật đáng bái phục từ cách anh thể hiện nó: Tự tin cầm bóng với quyết tâm dũng mãnh xộc vào vòng cấm của Real trước hàng hậu vệ đội bạn. "Con sói đầu đàn" phải nêu gương cho đồng đội noi theo bởi sự tự tin và dũng cảm, bất phục. "Captain" đã thể hiện tố chất lãnh đạo giỏi, quyết đoán chính xác trong mọi tình huống. "Combat" chiến đấu và vực dậy đồng đội nhờ tài năng chuyền bóng tinh tế, khôn ngoan cho đồng đội ghi bàn, và cuối cùng tự mình ghi bàn thắng quyết định "Champions" chiến thắng người đồng hương tài ba trong đội tuyển quốc gia Bỉ là thủ môn Courtois.

Do đó "Chữ C" to đùng mang ý nghĩa vĩ đại thật xứng đáng trao cho chàng tiền vệ kín tiếng đầy tài năng như De Bruyne. Màn trình diễn quá tuyệt vời của chàng tiền vệ 28 tuổi, cái tuổi thăng hoa nhất trong đời cầu thủ quốc tế chuyên nghiệp đối với De Bruyne đã thuyết phục khán giả hâm mộ yêu bóng đá và ủng hộ giải đấu danh giá nhất Châu Âu Champions League. Pep đã tài tình trong huấn luyện khi tạo nên bất ngờ khiến đối thủ khó lường khi giao trọng trách cho De Bruyne.

"Trông người mà ngẫm đến ta", ở giải AFC Cup 2020 giữa trận cầu CLB TP. HCM và Hougang United của Singapore vừa qua, cựu tuyển thủ tiền vệ cánh phải Trần Phi Sơn cũng được HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong tin tưởng trao cho anh chiếc băng thủ quân cũng có "Chữ C to đùng" đeo trên tay áo. Kết quả là "Ronaldo VN" bỗng xuất thần như De Bruyne qua cú hat-trick kiến tạo tuyệt vời và giúp "Messi VN" Công Phượng tìm lại bản năng sát thủ trong ghi bàn dù anh chỉ đá tiền vệ dạt cánh hay hộ công mà thôi.

Thầy Park hãy "noi gương đồng hương" nếu xét thấy "Rô" và "Si" VN xứng đáng phục vụ cho đội tuyển Rồng đỏ trong chiến dịch tạo điều bất ngờ tại Vòng loại World Cup 2020 trước trận đại chiến với Malaysia trên sân nhà đối thủ ở vòng 2. Biết đâu "món thức uống Si Rô" sẽ là điều bất ngờ, mới lạ đối với các đối thủ luôn quyết tâm muốn hạ bệ tuyển VN như Malaysia, Indonesia, UAE và nhất là....Thái Lan. "Bình cũ rượu mới" vẫn thú vị và khó lường như cái cách De Bruyne và Phi Sơn được yêu quý và tin tưởng trao cho chiếc băng thủ quân đầy trọng trách...