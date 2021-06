Tuyển Colombia 'cục mịch' vì vắng James Rodriguez

Việc loại bỏ “ Vua phá lưới” của World Cup 2014 của HLV Reinaldo Rueda đã gây cảm xúc trái chiều. Có luồng dư luận đồng tình với cách làm của ông vì muốn đội tuyển nước này trở thành một tập thể đồng đều, tránh phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, việc làm của cựu HLV tuyển Chi Lê là “ sự phũ phàng” quá sớm với “James bond” khi mà Colombia chưa thật sự lớn mạnh như ở giai đoạn 2011-2016 ( thời điểm tuyển Colombia 2 lần vào Tứ kết , một lần giành hạng Ba Copa America và đặc biệt là lần đầu tiên lọt vào Tứ kết kỳ World Cup 2014)

Bây giờ thì những lo ngại về việc vắng một thủ lĩnh thật sự trong đội hình tuyển Colombia đã trở thành hiện thực sau 3 trận đấu tại Copa America lần này.

Ở ngày ra quân gặp Ecuador, đối thủ mà Colombia đã thắng 8/10 lần gặp gỡ gần đây thì các học trò của HLV Reinado Rueda bị lép vế về thế trận nhưng lại may mắn ghi được bàn thắng duy nhất từ tình huống cố định. Ở trận đấu ấy, tất cả các chỉ số về kiểm soát bóng, số lần sút bóng, số lần phạt góc...Colombia đều kém so với đối thủ. Người ta có thể thông cảm với ông Reinado Rueda vì sự thận trọng cần thiết, nhất là đội bóng của ông đã từng để thua Ecuador với tỷ số một ván tenis ( 1-6) ở lần chạm trán tháng 11 năm ngoái tại vòng loại World Cup . Thậm chí, ông còn cất cặp tiền đạo số một của CLB Atalanta ( CLB về thứ ba của giải Serie A mùa vừa qua) trên băng ghế dự bị. Sau đó ông chỉ tung họ vào sân những phút cuối hiệp 2 khi thế trận của Colombia tương đối an toàn.