VCK U.23 châu Á: Hòa nghẹt thở trước Iraq, Thái Lan cùng Úc giành vé vào tứ kết

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU Hiện tại, thứ hạng của bảng A lần lượt là Úc (4 điểm), Thái Lan (3 điểm), Iraq (2 điểm) và Bahrain (1 điểm). Với lợi thế sân nhà và trước Iraq chưa thể hiện sức mạnh sau 2 trận hòa, mục tiêu có 1 điểm ở lượt trận này xem ra không phải quá tầm với đối với đội quân của HLV Akira Nishino. Tuy nhiên, sau màn trình diễn ở trận thua 1-2 trước U.23 Úc, nguy cơ bị loại đang treo lơ lửng trên đầu “Voi chiến” trẻ (nếu bị Iraq đánh bại). U.23 Thái Lan (áo xanh) không muốn nối dài nỗi thất vọng sau SEA Games 30 AFC Ở trận gặp Úc, U.23 Thái Lan đã phơi bày những điểm yếu chết người: thể lực sa sút nghiêm trọng trong hiệp 2 và những sai lầm cố hữu ở hàng thủ do thiếu sự gắn kết vốn là “căn bệnh” khiến bóng đá nước này sa sút. Đây là những sai số mà ông Nishino khó có thể cải thiện chỉ trong 2 ngày tập. Vì vậy, trong cuộc trả lời báo chí Thái Lan, nhà cầm quân người Nhật Bản thừa nhận rằng ông chỉ còn cách đẩy mạnh những ưu điểm ở tiền tuyến cùng với kích thích tinh thần để “bù” cho các điểm yếu ở hậu phương. Tuy nhiên, kế sách của ông Nishino lại đang chông chênh khi 2 ngôi sao hàng công Suphanat Mueanta và Supachai Jaided vừa gặp rắc rối chấn thương ở trận thua U.23 Úc. Trước đó, ở các buổi tập sau trận thua U.23 Úc, Suphanat và Supachai buộc phải ở lại khách sạn để tập nhẹ để phục hồi chấn thương. U.23 Iraq (áo trắng) và Bahrain chưa hết hy vọng AFC Mối lo của người Thái càng lớn hơn khi cựu vô địch U.23 Iraq lại là đội sở hữu nền tảng thể lực cực tốt bất chấp đội bóng đến từ Trung Đông chưa thể hiện được sức mạnh của một ứng viên vô địch. Minh chứng là cả 3 bàn thắng của đội bóng đến nay tại VCK U.23 châu Á 2020 đều được thực hiện ở nửa cuối hiệp 2. Dẫu vậy, với tâm thế buộc thắng mới đoạt vé vào tứ kết, HLV Abdul-Ghani Shahad sẽ phải thay đổi cách vận hành sơ đồ 3-5-2 vốn vẫn chệch choạc do các tài năng trẻ trên hàng công (Hussein Al-Majidi, Mohammed Subeh, Mohammed Ridha…) vẫn còn thiếu kinh nghiệm và phung phí khá nhiều cơ hội ghi bàn trong 2 trận hòa Úc (1-1) và Bahrain (2-2). Ở trận đấu còn lại bảng A diễn ra cùng giờ, U.23 Úc nắm nhiều ưu thế để đi tiếp khi chỉ cần 1 trận hòa trước Bahrain. Thậm chí, nếu thua, U.23 Úc vẫn có thể vào tứ kết nếu Thái Lan hòa Iraq. Trong khi đó, dù được đánh giá thấp nhất trong cuộc tranh vé tứ kết, nhưng U.23 Bahrain sẽ đoạt vé nếu thắng Úc và hy vọng trận Thái Lan - Iraq không hòa. Nếu thua Bahrain, U.23 Úc có khả năng bị loại AFC Bảng này cũng dễ xảy ra tình huống 3 đội có cùng 4 điểm nhau nếu U.23 Thái Lan hòa Iraq, còn Bahrain thắng Úc. Ở trường hợp này, theo luật của giải đấu, Bahrain sẽ yếu thế nhất do xét đối đầu giữa 3 đội. Theo đó, cả 3 đội đều có 3 điểm ở đối đầu nhau, nên sẽ xét đến hiệu số bàn thắng bại đối đầu các đội và U.23 Bahrain sẽ yếu thế nhất do thua Thái Lan đến 0-5 ở lượt trận mở màn. Trong khi đó, ở lượt trận thứ hai, U.23 Thái Lan thua Úc 1-2. Vì vậy, để đảm bảo chắc chắn có tấm vé đi tiếp, U.23 Bahrain phải thắng Úc với 3 bàn cách biệt. Khi đó, U.23 Thái Lan sẽ đứng đầu bảng nhờ có hiệu số bàn thắng bại đối đầu giữa 3 đội là +4, Bahrain và Úc lần lượt xếp sau với cùng hiệu số -2 nhưng đội bóng Tây Á xếp trên nhờ có số bàn thắng nhiều hơn.