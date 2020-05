Vì sao Ngoại hạng Anh nên đá hết mùa 2019 - 2020 tại Việt Nam?

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đang lên kế hoạch thi đấu phần còn lại của mùa giải 2019 - 2020, thay vì kết thúc sớm như các giải VĐQG của Pháp, Bỉ…

Giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra đến vòng 29, kể từ khi bị hoãn vào ngày 11.3.2020, tính đến hết vòng 38 (vòng cuối cùng) thì vẫn còn 92 trận nữa để hoàn tất mùa giải.

Tính đến đầu giờ chiều 3.5 theo giờ Việt Nam, số ca tử vong vì Covid-19 ở Úc là 93, ở Anh lên đến hơn 28.000.

Một số quốc gia khác cũng được chọn để tổ chức phần còn lại của Ngoại hạng Anh mùa 2019 - 2020 là Malta và Qatar. Gary Neville cũng rất ủng hộ Ngoại hạng Anh diễn ra ở quốc gia châu Âu Malta.

Các nuớc khác muốn tổ chức Ngoại hạng Anh, vậy tại sao Việt Nam không thể?

Xét về điều kiện sân bãi thì Việt Nam không thể so sánh với Úc, Qatar và kể cả Malta. Tuy nhiên theo thống kê của tổ chức y tế Thế giới thì Việt Nam chưa có trường hợp nào tử vong vì Covid-19. Báo chí nước Anh như The Guardian, Telegraph cũng đã đánh giá cao khả năng kiểm soát dịch của Việt Nam. Thực tế công tác này đã và đang được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Đây là điều Việt Nam có thể tự tin nếu đem ra so sánh với các ứng viên còn lại!