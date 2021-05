World Cup 2022: UAE triệu tập đội hình, loại ‘ảo thuật gia’ Omar Abdulrahman

Bất ngờ lớn nhất trong danh sách lần này là sự vắng mặt của 2 ngôi sao tấn công nổi tiếng, tiền vệ Omar Abdulrahman và tiền đạo Ahmed Khalil. Cả hai đều là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và được cho là những tài năng hàng đầu của bóng đá châu Á.

Vắng Omar là một tổn thất không nhỏ của tuyển UAE UAEFA

Theo Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA), cả hai đều vắng mặt ở giai đoạn quyết định của bảng G do gặp phải chấn thương và đang trong quá trình phục hồi. Omar Abdulrahman từng được mệnh danh là Messi của châu Á với kỹ thuật xử lý bóng lắt léo và được xem là linh hồn của hàng công đội bóng Tây Á nhiều năm qua. Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2016 sa sút phong độ trong hơn 2 năm qua do chấn thương và một phần do lối sống buông thả.

Khalil (giữa) không kịp hồi phục chấn thương ĐỘC LẬP

Trong khi đó, Ahmed Khalil là một “sát thủ” vòng cấm địa đã thành danh trong màu áo UAE khi từng đoạt “Vua phá lưới” vòng loại World Cup 2018 với 16 bàn. Cũng như Omar, phong độ của Khalil đi xuống từ sau Asian Cup 2019 nhưng đang tìm lại khả năng săn bàn gần đây ở giải quốc nội.

Danh sách 34 tuyển thủ UAE được triệu tập UAEFA

Tuy nhiên, HLV Marwijk có lẽ không quá lo lắng cho 2 sự vắng mặt trên khi có trong tay 3 ngôi sao nhập tịch là Fabio de Lima, Caio Canedo (đều người Brazil) và Sebastian Tagliabue (người Argentina ) cùng với chân sút số 1 Ali Makhbout và tiền đạo trẻ tài năng Ali Saleh. Lima và Makhbout (người vắng mắt ở trận lượt đi thua Việt Nam 0-1) đang là 2 cầu thủ dẫn dầu danh sách ghi bàn ở giải hàng đầu UAE mùa này. Ngoài ra, 2 ngôi sao trẻ đang lên là Harib Abdallah và Abdullah Hamad cũng được gọi lên tuyển Tây Á lần này.

Ali Makhbout (áo đỏ) là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của UAE UAEFA

Theo kế hoạch, tuyển UAE sẽ tập trung từ ngày 15.5 tại Dubai và sẽ đá trận giao hữu với Jordan vào ngày 24.5. Với lợi thế sân nhà và chơi ít hơn 1 trận ở bảng G, UAE (6 điểm) đang tự tin hướng đến hy vọng đi tiếp với quyết tâm toàn thắng 4 trận còn lại, gặp Malaysia (9 điểm), Indonesia (0 điểm), Thái Lan (8 điểm) và Việt Nam (11 điểm).

Các trận đấu của chủ nhà UAE dự kiến được tổ chức trên sân Zabeel. Trước đó, UAEFA cho biết đang có kế hoạch cho phép CĐV vào sân ở mức 30% so với sức chứa, nhằm cổ vũ tinh thần cho tuyển quốc gia đoạt vé đi tiếp ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.