18 giờ 30 trực tiếp VCK U.19 quốc gia 2020: PVF khẳng định vị thế chủ nhà

Trong lượt trận ra quân ở bảng A trong khi U.19 An Giang đã nhờ đến bàn thắng ở phút bù giờ để có được 3 điểm, thì chủ nhà PVF đã bất phân thắng bại với U.19 HAGL 1.

Lần đầu tiên đăng cai tổ chức, PVF không chỉ muốn trình làng lứa trẻ mới đầy sức bật mà còn quyết tâm giành thành tích ấn tượng. Chủ nhà đã thể hiện điều này một cách rõ ràng ngay từ vòng ngoài khi loại đương kim vô địch Hà Nội và cả đội bóng giàu tham vọng Viettel ra khỏi cuộc chơi.

U.19 An Giang đang là "ngựa ô" tại VCK năm nay Khả Hòa

Trận hòa ra quân, nếu là đối thủ khác không phải là HAGL có lẽ PVF rất đáng trách. Tuy nhiên, U.19 HAGL 1 chính là một ứng cử viên nặng ký, cứng cựa không thua gì PVF. Cho nên, cơ hội cho chiếc vé đi tiếp ở bảng A vẫn còn khá sáng với thầy trò HLV Jeromino.

Còn với U.19 An Giang, phát biểu “Rơi vào bảng nặng ký thì không còn cách nào khác là căng sức chiến đấu từng trận. Chúng tôi hy vọng may mắn sẽ tiếp tục đồng hành với giải”, của HLV Nguyễn Hồ Nhật Tiến đang chứng minh điều ngược lại. U.19 An Giang có thực lực thật sự, chứ không phải đội dẫn đầu bảng A đang dựa vào yếu tố may mắn.