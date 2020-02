2 đại diện VN có đi xa ở AFC Cup 2020 ?

Phải đến 8 năm rồi các đội bóng VN mới khởi đầu trầy trật như thế tại AFC Cup, trái ngược với bộ đôi Hà Nội (HN) và Becamex Bình Dương (BD) mùa giải trước (1 thắng, 1 hòa); cho dù TP.HCM và Than Quảng Ninh đều đầu tư mạnh. Về nguyên nhân, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: “Trước hết kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế của 2 đại diện VN chưa nhiều, còn bộc lộ hạn chế về lối đá và phân phối sức, tâm lý cũng chưa đủ ổn định. Trong đội hình còn thiếu những cầu thủ tầm cỡ. Như TP.HCM chỉ mỗi Công Phượng là có đẳng cấp, còn Hoàng Thịnh và Phi Sơn dù từng tham gia đội tuyển nhưng phong độ cũng bắt đầu chựng lại. Than Quảng Ninh còn chẳng có một ai đủ tầm để chỉ huy lối chơi trên sân. Ở cả 2 đội còn vài vị trí chơi chưa tập trung, còn hạn chế về trình độ nên rất dễ bị khai thác. Như Lê Đức Lương quá yếu, Ngọc Thịnh cũng vô cùng lúng túng. Phía Than Quảng Ninh tự làm khó mình khi mất người quá sớm, sau đó tinh thần cũng rất yếu, dễ buông xuôi khi thua đậm”.