2 lý do để HAGL tin kết quả có lợi trong cuộc đối đầu với Hà Nội

Trước cuộc tiếp đón đương kim vô địch Hà Nội trên sân nhà Pleiku, đội bóng phố Núi đón nhiều tin không vui về mặt nhân sự. Đầu tiên là việc trung vệ Memovic và thủ môn Bửu Ngọc không thể ra sân do bị treo giò. Tiếp đến là việc Vua phá lưới nội V-League 2019 - tiền vệ Minh Vương có thể phải sớm nói lời chia tay V-League 2020 do chấn thương. Dù vậy các CĐV phố Núi vẫn có những lý do để tin vào một kết quả có lợi cho đội bóng con cưng trong cuộc so tài quan trọng này.

Phong độ xuất sắc trên sân nhà

“Điểm tựa” lớn nhất cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở trận này chính là sân nhà. Ở mùa giải năm nay, đoàn quân của HLV Dương Minh Ninh - Nguyễn Văn Đàn đang là 1 trong 2 đội vẫn đang giữ được thành tích bất bại trên sân nhà (cùng với Sài Gòn FC). Thậm chí trong số 14 đội bóng tham dự V-League 2020, Hoàng Anh Gia Lai còn là đội giành được nhiều điểm nhất. Trong số 6 trận đã đấu trên sân Pleiku, Văn Toàn và các đồng đội giành chiến thắng tới 5 trận (1-0 trước Nam Định, 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 3-1 trước Quảng Nam, 1-0 trước Than Quảng Ninh , 5-2 trước TP.HCM) và chỉ hòa 1 trận (1-1 với Sài Gòn FC). 80% số điểm mà đội bóng phố Núi có được tính đến thời điểm này (16/20) là có được từ “thánh địa” của mình. Đây chính là cơ sở để các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai tin vào một kết quả có lợi trong cuộc đọ sức với đương kim vô địch Hà Nội trên sân Pleiku sắp tới.

Văn Toàn đột phá trước sự truy cản của Văn Kiên Vy Khánh

Chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu

Xét về lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng, Hoàng Anh Gia Lai đang chiếm ưu thế khi thắng 5 trận, hòa 3 trận và thua 3 trận, trong tổng số 11 lần Hà Nội đến làm khách trên sân Pleiku từ trước đến nay.

Tổng cộng trên sân nhà đội bóng phố Núi đã đánh bại được đội bóng Thủ đô vào các năm 2010, 2011, 2015, 2016 và 2017. Trong đó chiến thắng đậm nhất là ở các mùa giải 2010, 2011 với cùng tỷ số 4-1. Hai đội thủ hòa với nhau 3 trận: 0-0 ở mùa giải 2012, 1-1 ở mùa giải 2013 và 0-0 ở mùa giải 2019. Trong khi đó, Hà Nội chỉ có 3 lần được hưởng niềm vui chiến thắng khi hành quân đến phố Núi (ở các mùa giải 2009, 2014 và 2018).

Xuân Trường đi bóng trước sự đeo bám của Hùng Dũng Minh Hoàng

Còn nếu tính riêng từ năm 2015 khi “Những đứa trẻ của bầu Đức” ra mắt sân chơi V-League thì họ cũng vẫn chiếm ưu thế trước đội bóng của bầu Hiển với 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ thua 1 trận trong 5 lần gặp nhau gần đây.

Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu niềm tin của các CĐV phố Núi có thể trở thành sự thật.