3 đội Viettel, Hà Nội và Sài Gòn đại diện Việt Nam dự các giải châu Á?

Theo quy định của AFC, đội vô địch Giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League) 2020 sẽ có suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2021. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chọn hai đội vô địch Cúp quốc gia và Á quân V-League 2020 dự vòng bảng AFC Cup. Trong trường hợp Hà Nội FC (đã vô địch Cúp quốc gia) đoạt chức vô địch V-League 2020 và vào thẳng vòng bảng AFC Champions League thì hai suất dự AFC Cup 2021 được trao cho đội xếp thứ hai và thứ ba của V-League 2020. Nếu Hà Nội FC xếp thứ hai V-League 2020 thì họ sẽ tham dự AFC Cup. Suất dự AFC Cup của họ với tư cách đội vô địch Cúp Quốc gia sẽ được chuyển cho CLB hạng ba V.League.

Căn cứ vào tình hình chạy đua ở V-League hiện nay, CLB Hà Nội chắc chắn đã có suất dự AFC Cup 2021 và nếu vô địch V.League, họ sẽ giành vé đi AFC Champions League. Khi đó đội hạng nhì và hạng ba V.League sẽ dự AFC Cup. Trong trường hợp này một trong 2 chỗ là Viettel và đội còn lại sẽ là Sài Gòn FC. Bởi nếu Hà Nội dự AFC Champions League nghĩa là họ buộc phải thắng Than Quảng Ninh lượt cuối thì khi đó bất kể kết quả ra sao với Viettel, đội Sài Gòn FC cũng xếp thứ ba và cùng Viettel giành suất dự AFC Cup.

Còn nếu Hà Nội chỉ giành hạng nhì thì nếu họ thắng hoặc hòa Than Quảng Ninh thì Sài Gòn FC vẫn giành hạng ba. Khi đó Viettel sẽ dự AFC Champions League, Hà Nội và Sài Gòn dự AFC Cup. Còn nếu Hà Nội thua Than Quảng Ninh mà Sài Gòn FC thắng Viettel thì họ giành á quân. Sài Gòn FC chỉ mất suất hạng ba dự AFC Cup nếu để thua Viettel và Than Quảng Ninh thắng Hà Nội đậm từ 6 bàn trở lên (Than Quảng Ninh hiện có 31 điểm hiệu số +5, trong khi Sài Gòn FC 34 điểm hiệu số +12)

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định các CLB muốn thi đấu ở hệ thống giải châu Á phải đáp ứng được Quy chế cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp. Nếu có đội bóng không đạt tiêu chí, AFC sẽ lấy đội xếp hạng kế tiếp tại V.League. Tuy nhiên, đội dự cúp châu Á không được nằm ngoài top 7 giải quốc nội. Căn cứ điều này cả 3 đội Viettel, Hà Nội và Sài Gòn đều đạt chuẩn cần thiết nên nếu không cò gì thay đổi, mùa tới họ sẽ đại diện cho Việt Nam dự các Cúp châu Á.

AFC Champions League 2021 là mùa đầu tiên nâng số đội tham dự từ 32 lên 40, trong đó 32 đội được vào thẳng vòng bảng. Bóng đá Việt Nam đang xếp hạng 8 vùng Đông Á với 28.571 điểm. Vị trí ấy giúp đại diện Việt Nam không phải dự vòng loại. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2016, Việt Nam có suất vào thẳng vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu lục cấp CLB. Mùa 2016, CLB Becamex Bình Dương là đại diện duy nhất của Việt Nam ở vòng bảng, đá thua 4 trận, hòa một, thắng một, có 4 điểm trước các CLB của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Trong lịch sử, các đại diện Việt Nam chưa từng vượt qua vòng bảng giải đấu này. Giải AFC Champions League sẽ tranh từ 8.2 đến 27.11.2021, nghĩa là lượt trận đầu tiên vòng bảng mà đội vô địch V-League sẽ tham gia là rơi vào 27 tết.