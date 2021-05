3 lợi thế của HLV Park Hang-seo so với các đồng nghiệp ở vòng loại World Cup

Lúc này, HLV Park Hang-seo đang có trong tay 11 điểm nhiều hơn 2 điểm so với người đồng nghiệp Tan Cheng Hoe, 3 điểm so với người đồng nghiệp Nishino, 5 điểm so với đồng nghiệp Van Marwijk. Số điểm này tuy không lớn nhưng vẫn đem lại những lợi thế nhất định về mặt tâm lý và quyền tự quyết cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022 . Quan trọng nhất, lợi thế về mặt điểm số giúp cho nhà cầm quân người Hàn Quốc rộng đường tính toán hơn trong giai đoạn sắp tới cũng như tạo áp lực không nhỏ lên những người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến đang phải nỗ lực cố gắng bám đuổi để tranh chấp ngôi đầu bảng với ‘những chiến binh Sao Vàng’.