5 điểm nhấn đáng nhớ của vòng đấu thứ 11 V-League

Cú sút xa của Minh Vương và quả đá penalty thành công của Công Phượng trong hiệp 2 đã mang về chiến thắng 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa. Đây là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của đội bóng phố Núi ở V-League năm nay, ngang bằng với thành tích của họ ở V-League 2004 và chỉ còn kém kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp do Sông Lam Nghệ An (ở mùa giải 2018) và Đồng Tâm Long An (ở mùa giải 2005) cùng nắm giữ, đúng 1 trận thắng nữa. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Kiatisak vững vàng ở ngôi đầu bảng với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ hai Viettel.