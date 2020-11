7 bàn thắng khiến sân Bến Tre bùng nổ trong ngày khai mạc vòng loại U.21

Do thi đấu mỗi ngày một trận nên BTC bảng D vòng loại giải U.21 quốc gia chọn trận đấu có đội chủ nhà Bến Tre là trận khai mạc vào chiều nay 25.11 sau trận Đồng Tháp- Vĩnh Long hòa 0-0 vào hôm qua. Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính tài trợ Lê Văn Thành, Giám đốc Sở VH-TT-DL Bến Tre Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch LĐBĐ Bến Tre Nguyễn Thị Nga, nhiều quan chức lãnh đạo tỉnh Bến Tre và gần 500 khán giả đã hài lòng với 7 bàn thắng trước màn cống hiến hào hứng của cả Bến Tre lẫn Long An.

Trận đấu dù có thể chất lượng không quá cao nhưng có nhiều bàn thắng phần nào đó vẫn lôi cuốn người xem và tạo nên sự sôi nổi cho một trận đấu, nhất là một trận ở giải trẻ thì khán giả đến sân chỉ mong đợi sự cống hiến hết mình và thi thố hết khả năng của cầu thủ trẻ. Chiều nay điều đó đã thành hiện thực trên sân Bến Tre khi đội chủ nhà và Long An đã thể hiện tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ khi chơi tưng bừng từ đầu đến cuối tạo ra cơn mưa bàn thắng trong một thế trận rượt đuổi kịch tính. Giám sát Nguyễn Văn Mùi đánh giá cả 2 đội bóng trẻ này đã chơi cởi mở, phóng khoáng và tạo nên sự đôi công mạnh mẽ làm cho người hâm mộ hài lòng khi được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn dù trình độ chuyên môn chỉ ở mức trung bình.

Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính tài trợ Lê Văn Thành động viên 2 đội và tổ trọng tài Tuấn Trần

Bến Tre là đội chủ động tấn công, gây áp lực sớm và bất ngờ mở tỉ số trước do Lê Thanh Tuấn (18) ghi từ chấm 11m sau pha phạm lỗi của Long An ở phút 20. Nhưng chỉ 7 phút sau Phan Nhật Thanh Long ( 2) dẫn bóng vượt qua hậu vệ Bến Tre , xâm nhập 16m50 ghi bàn quân bình 1 - 1 . Cần phải nói thêm đội hình Long An ngoài những cái tên vừa thi đấu giải hạng nhất như Trần Bình An, thủ môn Trần Nhật Hà, Cù Nguyễn Khánh.. là 1 loạt gương mặt từ lò HAGL và PVF như Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Duy Tâm, Nguyễn Quốc Hoàng, Phan Nhật Thanh Long. Chính vì vậy đội hình tỏ ra chững chạc và có chút ưu thế hơn nhờ số trẻ này đã cọ xát nhiều trong các năm qua. Sau bàn thắng của Thanh Long thì đến phút 35, từ quả phạt góc , Cù Nguyễn Khánh (21) chuyền bóng bổng vào trung lộ để Trần văn Thịnh (29) lao vào đánh đầu nâng 2 - 1 cho U 21 Long An.

Nguyễn Chính Tính (16) và Hoàng Vĩnh Nguyên (4) của Long An kèm chặt tiền đạo Bến Tre Tuấn Trần

Nhưng Bến Tre không hề chịu khuất phục. Việc cũng cố đội hình ở đầu hiệp 2 giúp họ tràn lên tấn công tạo ra hàng loạt cú sút nguy hiểm về phía khung thành Long An. Sau pha bỏ lỡ ở phút 51 của Đinh Công Hiếu ( 7) – do lỗi việt vị không được trọng tài Ngô Đức Tiến công nhận thì chưa đầy 1 phút sau, Hoàng văn Hải (8 ) vượt qua 2 hậu vệ Long An ghi bàn quân bình 2 – 2. Khán giả trên sân vô cùng náo nhiệt trước bàn gỡ hòa này khi liên tục cổ vũ cho 2 đội. Nhưng niềm vui của chủ nhà không giữ được lâu vì các cầu thủ trẻ Long An từ các lò đào tạo chất lượng tăng cường vẫn tỏ ra nguy hiểm và bản lĩnh hơn. Phút 66, Hoàng Vĩnh Nguyên (4) sút chéo góc nâng 3 - 2 và đến phút 81, Phan Nhật Thanh Long một lần nữa phá bẫy việt vị ghi bàn nâng 4 - 2 cho Long An . Phút 90 + 2 , Huỳnh Minh Triết ( 66 ) rút ngắn còn 3 – 4, đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thắng trận này, Long An tạm vươn lên dẫn đầu bảng D với 3 điểm xếp trên Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng 1 điểm, chủ nhà Bến Tre 0 điểm xếp chót.

Hoàng Văn Hải đột phá ghi bàn cho Bến Tre Tuấn Trần

Nguyễn Minh Phúc (28) tranh bóng với Văn Minh Quang (4) của Bến Tre Tuấn Trần

Chiều mai 26.11, 3 bảng A, B, C đồng loạt thi đấu, tâm điểm là trận trên sân Viettel giữa đương kim vô địch Hà Nội gặp Viettel, các trận đáng chú ý khác là Nam Định gặp Luxury Hạ Long ở bảng A, Phố Hiến gặp Đà Nẵng và Khánh Hòa gặp Đăk Lăk tại sân Kon Tum và Sông Lam Nghệ An gặp Tây Ninh, HAGL gặp Công an Nhân dân tại sân Pleiku.

Một vài hình ảnh tập luyện của các đội tại sân Pleiku trước giờ khai mạc

Tây Ninh tập chuẩn bi cho trận gặp SLNA

Công an Nhân dân tập chuẩn bi gặp HAGL

2 HLV SLNA và Tây Ninh 'động viên' nhau trước trận đấu