AFC Cup 2020: Công Phượng lập công, CLB TP.HCM giành 1 điểm tại Myanmar

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU Lẽ ra CLB TP.HCM được đấu trận mở màn này trên sân nhà nhưng ảnh hưởng dịch viêm phổi do vi rút Corona (nCoV) nên trận đấu dời sang Myanmar. Việc thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị của CLB TP.HCM nhưng họ không may mắn khi cả 2 chân sút ngoại quan trọng là Matias Jadue và Prodell đều chấn thương. Đến Myanmar với chỉ 2 ngoại binh là trung vệ Pape Diakite và tiền đạo còn lại là Amido Blade, HLV Chung Hae-soung buộc có giải pháp mới trên hàng công. Rất có thể Công Phượng, người được trang AFC đánh giá là 1 trong 6 cầu thủ đáng xem ở AFC Cup năm nay, sẽ được HLV Chung Hae-soung xếp đá tiền đạo chính từ đầu cùng ngoại binh Amido Blade trong sơ đồ 4-4-2. Những trận đấu giao hữu và vòng sơ loại AFC Champion League trước đó, Công Phượng đá ở vị trí tiền vệ cánh nhưng anh chỉ chơi ở mức độ tròn vai. Nếu ông Chung trả tiền đạo tuyển VN về vị trí sở trường, rất có thể anh sẽ làm nên chuyện. Bản thân Công Phượng cũng khát khao thi đấu: “Tôi muốn được thi đấu, cống hiến nhiều cho CLB mới TP.HCM để lấy lại phong độ cao và nếu được ra sân tôi sẽ quyết tâm ghi bàn”. Cùng với cựu chân sút của HAGL, đại diện VN còn có những nhân tố sẵn sàng bùng nổ như Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Huy Toàn, Hữu Tuấn, Công Thành... Trong khi đó, chủ nhà Yangon United cũng mạnh dạn đặt mục tiêu vô địch AFC Cup khu vực Đông Nam Á nên nhiệm vụ là giành kết quả thuận lợi trước CLB TP.HCM ở trận mở màn. Thành tích tốt nhất của họ ở sân chơi này là lọt vào bán kết năm 2018 nhưng dừng chân ở vòng bảng 2019. 3 cầu thủ đáng chú ý bên phía CLB Myanmar là tiền đạo ngoại binh Emmanuel (Nigeria), tiền vệ trái tuyển QG Maung Maung Lwin và chân sút Than Paing cũng nằm trong 6 gương mặt đáng xem ở AFC Cup lần này. Đến thời điểm này, VTV và VTC sẽ không phát sóng trực tiếp các trận đấu có CLB VN thi đấu tại AFC Cup 2020 vì không mua bản quyền truyền thông. Báo Thanh Niên sẽ tường thuật trực tuyến trên thethao.thanhnien.vn cả hai trận đấu vòng bảng AFC Cup vào hôm nay 11.2, với khách mời bình luận là chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương và HLV Lưu Ngọc Hùng.