AFC lúng túng trong việc chọn nơi cho trận tuyển Việt Nam vs Malaysia

Tuyển Việt Nam gặp Indonesia trước Malaysia

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 , năm 2020 không một trận đấu nào của bảng G có thể tổ chức và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phải lên phương án dời trận đấu lượt về giữa Malaysia và tuyển Việt Nam từ tháng 10.2020 sang ngày 30.3.2021. Tuy nhiên một lần nữa lịch thi đấu này phải thay đổi khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã than không thể tiến hành do dịch bệnh ở nước này chưa được kiểm soát tốt. Tương tự, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và cả Indonesia cũng xin được dời các trận đấu trên sân nhà sang tháng 6.

Trước tình cảnh ngặt nghèo này, chiều qua 17.2, AFC đã phải triệu tập gấp cuộc họp trực tuyến với các đội tuyển tham dự bảng G để nghe nguyện vọng của các bên. Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cho hay: “VFF chia sẻ với những khó khăn của AFC và các quốc gia có liên quan đến công tác tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Rất khó để tổ chức vào tháng 3 khi dịch bệnh Covid-19 còn đang rất phức tạp. VFF ủng hộ phương án tối ưu nhất, an toàn nhất. VFF sẽ chủ động trong các giải pháp nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất trong trường hợp bảng G thi đấu tập trung tất cả các trận đấu còn lại vào tháng 6 tới. Căn cứ vào các điều kiện cần thiết liên quan đến quy định phòng chống dịch, các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu, AFC sẽ lựa chọn quốc gia chủ nhà phù hợp nhất để tổ chức các trận đấu theo hình thức tập trung của bảng G”.

Thay vì thi đấu sân nhà - sân khách, các trận đấu bảng G sẽ diễn ra tại một địa điểm, có thể là Qatar hoặc UAE. Chưa rõ sẽ thi đấu tại quốc gia trung lập nào (dự kiến AFC sẽ công bố vào ngày 15.3) nhưng đội tuyển Việt Nam đã nắm được lịch thi đấu cụ thể của 3 trận còn lại. Theo lịch cũ Việt Nam sẽ gặp Malaysia đầu tiên trong loạt trận còn lại của bảng G, nhưng nay Việt Nam sẽ gặp Indonesia trước. Xin được giải thích rõ hơn, vì có sự điều chỉnh về thời điểm (từ tháng 3 sang tháng 6) và trước đó Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã dự kiến các lượt đấu cụ thể: ngày 3 - 4.6 (lượt 7), ngày 7 - 8.6 (lượt 9), ngày 11 - 12.6 (lượt 8) và ngày 15.6 (lượt 10). Như vậy, theo lịch thi đấu nói trên, đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia ở lượt 9 vào ngày 7.6, sau đó sẽ gặp Malaysia ở lượt 8 vào ngày 11.6 và kết thúc vòng loại bảng G với trận đấu lượt 10 gặp UAE vào ngày 15.6.

Lợi thế lớn cho thầy trò Park Hang-Seo

Việc được gặp Indonesia - đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng G (hiện đứng cuối bảng với 0 điểm) có thể sẽ là lợi thế lớn của thầy trò HLV Park Hang-seo. Ở lượt đi tại Indonesia vào năm 2019, tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà với tỷ số 3-1 (do công của Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Linh) và nếu lặp lại thành tích này, cánh cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam càng trở nên rộng mở. Tiền đạo Tiến Linh phát biểu: “Nếu lịch thi đấu này được giữ nguyên thì rõ ràng chúng tôi sẽ được lợi. Malaysia - đội đang đứng thứ 2 bảng G là đối thủ rất đáng gờm. Họ đang có 9 điểm, chỉ kém Việt Nam 2 điểm. Malaysia sẽ tập trung tối đa nhằm “phục thù” thất bại 0-1 trên sân Mỹ Đình ở lượt đi. Cả Việt Nam và Malaysia đều coi trận lượt về là trận then chốt, quyết định lớn đến cơ hội đi sâu hơn. Nhưng nay lịch đấu đã thay đổi. Dĩ nhiên chúng tôi không dám chủ quan khi đối đầu với Indonesia nhưng dù sao cũng nhẹ thở hơn một chút. Giành trọn 3 điểm trước Indonesia, Việt Nam sẽ có thêm động lực to lớn để gặp Malaysia ở trận kế tiếp. Còn về địa điểm thi đấu tập trung, khó mình thì cũng khó người, không có gì phải lo lắng quá”.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương bày tỏ: “Tôi cho rằng việc dời lịch đấu sang tháng 6 sẽ giúp ích cho đội tuyển Việt Nam trong việc củng cố lực lượng. Đến lúc đó, những “chiến binh” như Duy Mạnh, Đình Trọng có thể đã hồi phục hoàn toàn và tìm lại được phong độ đỉnh cao. Hay như đội trưởng Ngọc Hải - người đã phải nghỉ 2 lượt trận đầu của V-League 2021 vì chấn thương - cũng sẽ có thêm thời gian điều trị và đạt thể lực tốt vào tháng 6. Đúng là kế hoạch chuẩn bị của thầy Park sẽ phải thay đổi nhưng có vẻ như mọi thứ đang ủng hộ ông. Tuyển Việt Nam đang có quyền tự quyết trong tay. Có cái khó là V-League hiện đang tạm hoãn nên ông Park tạm thời chưa thể nhận định được về chất lượng tuyển thủ, đội tuyển sẽ không có những trận đấu cọ xát với đối thủ nước ngoài mà sẽ chỉ đấu nội bộ hoặc quân xanh là các CLB. Nhưng ông Park rất giỏi thao lược và chúng ta tin ông cùng các cộng sự sẽ làm nên chuyện lớn”.