AFC nức lòng khi V-League 2020 trở lại cuối tuần này

Tiếp nối thành công về khâu tổ chức của vòng loại và vòng 16 đội Cúp quốc gia 2020, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các địa phương đã quyết định cho phép các sân được mở cửa đón khán giả khi vòng 3 V-League sẽ tái xuất vào ngày 5 và 6.6. Lãnh đạo CLB Hải Phòng cho biết: “Chúng tôi rất vui khi UBND TP.Hải Phòng đã bật đèn xanh, đồng ý cho bán vé trận đấu gặp đội TP.HCM. Nhưng tất nhiên vẫn phải đảm bảo an ninh, an toàn y tế. Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ để tuyệt đối không có tình trạng đốt pháo sáng. Khán giả đến sân cũng nên đeo khẩu trang và được đo thân nhiệt cẩn thẩn để phòng tránh Covid-19 ”. Trên sân Thiên Trường, trận Dược Nam Hà Nam Định tiếp Viettel được dự báo sẽ rất hấp dẫn. Ban tổ chức sân tiếp tục bán vé với số lượng khoảng 10.000 vé (công suất sân là 20.000 chỗ ngồi). Tương tự, sân Vinh (trận SLNA gặp SHB Đà Nẵng ) cũng sẽ bán vé cho khán giả hâm mộ với số lượng khoảng 2/3 công suất sân. Chủ tịch CLB Quảng Nam, ông Nguyễn Húp cho biết: “Đời sống bóng đá sôi động trở lại và sân Tam Kỳ cũng sẽ được đón một số lượng khán giả đông đảo đến thưởng thức trận đấu của đội nhà gặp Thanh Hóa”. Sân Cẩm Phả ( Than Quảng Ninh gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) dự báo đón khoảng 13.000 - 15.000 khán giả. Trận đấu muộn nhất cũng là trận tâm điểm của vòng 3 V-League vào 19 giờ ngày 6.6 trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội gặp HAGL, Ban tổ chức sẽ bán khoảng hơn 10.000 vé.